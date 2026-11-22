Dronă depistată la graniţa României, la Vâlcove. Armata a ridicat două avioane F-16, mesaj RO-Alert emis în Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 08:05 22 Noi 2026 Modificat la 08:16 22 Noi 2026

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. FOTO: Facebook MApN

MApN a anunţat, duminică dimineaţă, că, azi-noapte, radarele sale au observat o dronă la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, în Ucraina. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert. Drona n-a intrat pe teritoriul României.

"În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie, a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 00.46 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriana a încetat la ora 02.14. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian national", a transmis MApN, duminică dimineaţă.