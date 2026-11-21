Claudiu Târziu acuză că a fost „umilit” pe Aeroportul din Chișinău, după ce fost oprit de polițiștii de frontieră timp de 40 de minute

2 minute de citit Publicat la 23:44 21 Noi 2026 Modificat la 23:44 21 Noi 2026

Claudiu Târziu este unul dintre fondatorii partidului AUR, alături de George Simion. Foto: Hepta

Europarlamentarul Claudiu Târziu susține că a fost „umilit” în Republica Moldova, după ce a fost interogat timp de 40 de minute pe Aeroportul din Chișinău, fără să i se ofere explicații, cu privire la motivul vizitei lui. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) a transmis că acesta a fost supus unui „control standard”, relatează News.ro.

Claudiu Târziu a anunțat, într-un clip postat pe Facebook, că incidentul a avut loc vineri pe Aeroportul Internaţional ”Eugen Doga” din Chişinău, unde a ajuns cu o cursă aeriană din Bucureşti. Europarlamentarul a spus că a mai fost în Republica Moldova de zeci de ori până acum și niciodată nu i s-a întâmplat să fie tras deoparte și escortat într-o „cameră separată”, unde a fost interogat despre vizita lui.

„Am fost oprit astăzi la graniţa Republicii Moldova, 40 de minute. Fără nicio explicaţie. Am fost în Republica Moldova de vreo 50 de ori, dacă nu mă înşel, şi niciodată nu mi s-a întâmplat aşa ceva. M-au întrebat de ce am venit, cât stau, unde sunt cazat, unde are loc conferința la care voi vorbi mâine. Mi s-a spus că e un control de rutină”, a spus Claudiu Târziu.

Europarlamentarul a spus că a solicitat ajutorul consulului României, dar nici acesta nu a primit vreo explicație. Târziu a adăugat că după 40 de minute de întrebări i s-a permis să intre în Republica Moldova.

Purtătoarea de cuvânt a IGPF, Ilona Răileanu, a declarat pentru NewsMaker că europarlamentarul român a fost oprit pentru un control standard la traversarea frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2024 privind frontiera de stat.

„Controlul în prima linie poate include şi controlul amănunţit, care constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare şi, la necesitate, a documentelor care autorizează şederea şi exercitarea activităţilor profesionale”, a spus ea.

Europarlamentarul Claudiu Târziu este membru al delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova.

Conform informaţiilor de pe pagina sa de Facebook, Claudiu Târziu se află în Republica Moldova pentru Conferinţa anuală a Academiei pentru Integritate în Conducere (AIC). Evenimentul, care se află la a treia ediţie, s-a desfăşurat sâmbătă, la Chişinău, cu tema „Viitorul mişcării conservatoare”.

Claudiu Târziu este unul dintre fondatorii partidului de extremă dreapta Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), alături de George Simion. A fost copreşedinte al formaţiunii şi senator în perioada 2020–2024. În urma alegerilor europarlamentare din iunie 2024, a obţinut un mandat în Parlamentul European.

În aprilie 2025, Târziu a anunţat că părăseşte AUR, pe fondul conflictului cu George Simion. El l-a acuzat pe liderul formaţiunii că a concentrat puterea în partid şi că a promovat un cult al personalităţii. Ulterior, a fondat partidul Acţiunea Conservatoare, iar în iunie 2026 a fost ales preşedintele formaţiunii.