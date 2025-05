Claudiu Târziu crede că AUR va intra într-o etapă de disoluţie. Despre Simion: „Nu avea cum să câștige alegerile prezidențiale”

Claudiu Târziu spune că mulţi dintre membrii AUR sunt nemulţumiţi de direcţia în care a ajuns partidul. FOTO: Colaj Hepta

Claudiu Târziu, fost fondator al AUR, e de părere că, după pierderea alegerilor de către George Simion, AUR va intra într-o etapă de disoluţie, el susţinând că mulţi dintre membrii AUR sunt nemulţumiţi de direcţia în care a ajuns partidul, dar şi de lipsa perspectivei de a intra la guvernare. Târziu respinge însă ideea de a reveni în partid. Fondatorul AUR susţine că şi Partidul Oamenilor Tineri, pe care îl cataloghează drept „un accident”, va dispărea, dar şi că SOS are probleme. De asemenea, a mai afirmat că George Simion nu avea cum să câștige alegerile prezidențiale.

„Eu cred că partidul va intra într-o etapă de disoluţie. Pare unit, dar eu îl cunosc foarte bine, am relaţii cu mulţi oameni din partid. Ştiu că sunt frământări foarte mari, că oamenii sunt foarte nemulţumiţi, că partidul nu există, de fapt, ca structuri teritoriale, asta îi nemulţumeşte, în primul rând. Apoi, îi nemulţumeşte faptul că au fost ţinuţi cu promisiuni goale”, a declarat Claudiu Târziu la Prima TV, sâmbătă.

Acesta susţine că, în condiţiile în care nu există perspectiva ca AUR să intre la guvernare, mulţi dintre cei care sperau să ocupe funcţii publice sunt dezamăgiţi şi „cer să se facă ordine”.

Târziu exclude însă ipoteza de a reveni în AUR.

„Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil, eu când am luat o decizie am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat. Eu am încercat din interior cât am putut, dacă mai aveam speranţe că se poate, continuam”, precizează Claudiu Târziu.

El spune că o parte dintre membrii AUR vor veni alături de el, în noul proiect politic pe care îl pregăteşte.

Târziu e de părere că mişcarea suveranistă „nu se va sparge, se va limpezi”.

„În opinia mea, în foarte scurt timp, POT, care este un accident, va dispărea. Doamna Şoşoacă are probleme majore în partidul domniei sale, este contestată, i-au plecat dintre oameni, probabil că o să mai plece unii şi va avea un recul cu siguranţă”, mai spune fondatorul AUR.

„George Simion a împărțit lumea românească”

Târziu mai este de părere că preşedintele AUR este unul dintre politicienii care au creat falia existentă în societate, în condiţiile în care alegătorii sunt împărţiţi în două grupuri: suveraniştii şi pro-europenii. El consideră că Simion a pierdut pentru că nu a dat nicio clipă senzaţia că poate uni societatea, ci dimpotrivă.

Târziu mai spune că a fost clar că au existat, la alegerile prezidenţiale din acest an, „două tabere care au instrumentat frica” în rândul electoratului şi că a fost „clar că tabăra mai mare era cea împotriva suveraniştilor”.

„Care era contextul? Unul extrem de exploziv. S-au format două tabere într-o luptă acerbă, pe poziţii ireconciliabile care au instrumentat frica şi era clar că tabăra mai mare va câştiga, iar tabăra mai mare a fost, de la început, cea împotriva suveraniştilor. Ca să poţi să depăşeşti acest handicap, trebuia să ai un candidat care să dea senzaţia că uneşte şi care să poată să atragă voturi din afara bazinului propriu. Or tu îl trimiţi la luptă pe George Simion care a determinat această falie, care a împărţit lumea românească. Nu avea cum să câştige. Acuma degeaba se spune că s-a furat. Nu s-au furat un milion de voturi! Păi, dacă am crede aşa ceva, înseamnă că nu mai avem nicio şansă cu această ţară şi înseamnă că noi ne expunem şi iarăşi, după anularea alegerilor de anul trecut, faţă de străini, că sunt prieteni sau adversari, ne expunem în mod inconştient”, mai spune Claudiu Târziu.

El spune că faptul că George Simion a candidat la scrutinul din acest an presupune că a acceptat că alegerile au fost anulate. Mai spune că, după scrutinul din 18 mai, Simion a acceptat că a pierdut, „a plecat să îşi lingă rănile, după care s-a gândit mai bine” şi a contestat alegerile, în condiţiile în care, dacă avea dubii cu privire la rezultatul votului, trebuia să ceară renumărarea buletinelor de vot. Târziu dezvăluie că George Simion „se ghidează după reacţiile după reţelele sociale” şi e foarte influenţat.

„Lucrează empiric, noi am avut dezbateri în conducerea partidului în care i-am atras atenţia că nu este singurul barometru după care putem să ne luăm. Da, sigur, e important să vezi reacţiile online, dar ştim că acolo există o categorie de public, dar sunt atâţia oameni care nu au de a face cu mediul online care pot pune presiune altfel asupra politicienilor”, este de părere Claudiu Târziu.

El spune că un candidat „care să semene mai mult cu profilul domnului Georgescu şi care să nu fi avut o înfrângere la activ” ar fi avut o şansă mai mare de a câştiga alegerile în faţa lui Nicuşor Dan.

În acest context, fostul fondator al AUR îi nominalizează pe Dan Dungaciu, Gheorghe Piperea şi Dan Puric drept oameni care ar fi putut uni, subliniind că numele acestora nu a fost luat în discuţie nicio clipă.