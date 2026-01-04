De ce nu mai plătește statul prima zi de concediu medical. Rogobete: „Se abuzează”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seara, la Antena 3 CNN, că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical este o formă de descurajare a concediilor medicale fictive. „S-a dovedit peste tot că se abuzează de ele”, a spus Rogobete. Ministrul a spus că doar aceste concedii false au costat bugetul 1,2 miliarde de lei anul trecut. De asemenea, Rogobete a atras atenția că măsura este mai blândă față de alte state europene și a dat exemplul Franței, unde nu se plătesc primele două zile de concediu medical.

Alexandru Rogobete a spus că deși oamenii „sunt îndreptățiți” să fie revoltați de măsura adoptată de Executiv, la ultima ședință de guvern din 2025, ea este în linie cu legislația din alte state europene.

„În primul rând această practică nu este doar în România și nu s-a întâmplat aici doar pentru prima dată. Nu este o idee fără fundament sau cifre în spate. În multe țări din UE, prima, a doua și chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni.

Da, sigur că oamenii sunt îndreptățiți să ducă discuția în această direcție. Repet, România nu va fi singura țară care nu plătește prima zi de concediu. Portugalia nu plătește primele două zile. În Franța nu se plătesc primele două zile. În Belgia, în funcție de tipul de asigurare, nu se plătește prima, a doua sau a treia zi, deci practic asta se întâmplă peste tot”, a spus ministrul Sănătății la Antena 3 CNN.

Ministrul Sănătății a spus că scopul acestei măsuri este una singură: reducerea numărului de concedii medicalede scurtă durată.

„S-a dovedit peste tot că se abuzează de ele. Din măsurile din vara trecută care au redus semnificativ, dar nu suficient, numărul de concedii medicale de scurtă durată, care formau acele punți, s-au economisit în medie 1,2 miliarde de lei”, a spus Rogobete.

Acesta a adăugat că sunt mai multe procese pe rol în urma controalelor în toată țara și „foarte mulți medici” au fost sancționați.

Legea intră în vigoare de la 1 februarie 2026, timp în care Ministerul Sănătății va face publice și normele de aplicare. Alexandru Rogobete a atras atenția că vor exista și excepții.

„Sigur că acolo vom ține cont de toate aceste particularități care într-adevăr există pentru anumite categorii bolnavii oncologici, bolnavii cu talasemie, de exemplu, care se duc odată la câteva săptămâni să facă transfuzie. Există particularități de care sigur că din punct de vedere medical vom ține cont”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a adăugat că măsura este una „tranzitorie”. „Are două obiective principale și anume de a reduce fenomenul concediilor medicale fictive, dar și de a reașeza oarecum finanțele în interiorul sistemului de sănătate, pentru că cu banii economisiți din primele șase luni pentru concediile medicale fictive, am reușit să introducem în luna septembrie 41 de molecule noi în lista de compensate pentru pacienții oncologic, pentru pacienții cu bolrare și pentru alte categorii de pacienți”, a adăugat el.

Ministrul Sănătății a atras atenția și că sistemul de sănătate a aplicarea măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan și nici nu va fi obligat să își reducă cheltuielile cu 10%.

„Nu putem ignora un lucru: într-un an în care peste tot se taie de sus până jos, în domeniul sănătății nu au existat aceste tăieri.

Ba mai mult, începând de la 1 ianuarie anul acesta, plata pe serviciu în ambulatoriu de specialitate a crescut. (...) Salariile medicilor nu au fost afectate, nu există povestea aceea cu 10% pentru sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate este singurul domeniu unde anul acesta putem face angajări”, a spus el.

Rogobete a adăugat că banii economisiți din neplata primei zile de concediu medical vor fi investiți tot în sănătate.