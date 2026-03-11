Ministrul Agriculturii anunţă că fermierii ar putea primi motorină la 4 lei: "Vom elibera anumite tichete"

Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (în imaginea din stânga). Sursa colaj foto: Agerpres & Getty Images

Fermierii români ar putea beneficia în perioada următoare de motorină la un preț de aproximativ 4 - 4,5 lei pe litru, potrivit unui nou mecanism anunțat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la Agro TV. Măsura ar putea fi aprobată de Guvernul României în următoarele două - trei săptămâni și ar permite agricultorilor să cumpere carburant direct de la pompă, fără TVA și acciză.

Conform declaraţiilor făcute de Florin Barbu, sistemul ar urma să fie aplicat pentru o cantitate de 78 de litri de motorină pentru fiecare hectar declarat la APIA

(Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), similar plafonului utilizat și în actuala schemă de rambursare a accizei.

"În perioada următoare, în doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preț cuprins între 4 și 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanțe și voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României", a explicat șeful MADR în cadrul emisiunii "Agricultura la Raport" de la Agro TV.

Noul mecanism propus de Ministerul Agriculturii ar urma să simplifice procedura, astfel încât agricultorii să nu mai fie nevoiți să aștepte rambursarea taxelor. În practică, aceștia ar putea cumpăra motorina direct la un preț redus, fără ca măsura să genereze costuri pentru bugetul de stat.

"În momentul de față, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Știți că în agricultură avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români – că vorbim pe motorină, pe parte de reparații la tractoare, anumite consumuri la energie electrică – statul român rambursează acest TVA, pentru ca fermierii să nu mai stea să așteaptă rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unitățile acreditate de vânzare", a mai precizat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a menţionat că vrea ca Guvernul să aprobe schema într-un termen relativ scurt.

"Eu cred că în maxim 2-3 săptămâni trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziționează motorina fără TVA și fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a mai adăugat Florin Barbu.