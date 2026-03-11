El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”

Hartă a diferențelor de temperatură ale oceanului față de normal în timpul unui El Niño puternic. Sursa foto: NOAA

Există tot mai multe indicii că El Niño este probabil să se formeze și să se întărească, devenind un eveniment semnificativ în următoarele luni, perturbând tiparele meteorologice la nivel mondial. El Niño ar putea afecta sezonul uraganelor din Atlantic (dacă momentul este potrivit) și ar putea încălzi planeta chiar mai mult, aducând temperaturi record, fie în 2026 fie în 2027, potrivit CNN.

El Niño și La Niña sunt cicluri climatice periodice în Oceanul Pacific tropical, care apar la fiecare câțiva ani și pot avea efecte profunde asupra tiparelor meteorologice globale.

Ele pot aduce inundații în anumite părți ale Africii și secetă în altele, pot provoca furtuni de iarnă severe pe Coasta de Vest a Americii de Nord, în timp ce, în cazul El Niño, pot conduce la extreme de căldură mai accentuate la nivel global.

El Niño se caracterizează prin ape neobișnuit de calde de-a lungul Oceanului Pacific tropical ecuatorial și printr-o serie de schimbări în modelele vânturilor și precipitațiilor din atmosferă. Aceste schimbări sunt suficient de semnificative pentru a afecta vremea în întreaga lume. În prezent, ape neobișnuit de calde se răspândesc sub suprafața oceanului, din Pacificul tropical vestic către cel estic, ceea ce ar putea fi un precursor al unui astfel de fenomen.

Ce se întâmplă când nici La Niña, nici El Niño nu sunt prezente

Deși există încă o incertitudine considerabilă în prognoze, majoritatea proiecțiilor realizate de grupurile de monitorizare El Niño din SUA și Australia, printre altele, indică faptul că actuala La Niña slabă se va diminua în următoarele luni. La Niña este sora „rece” a lui El Niño, care poate, de asemenea, să genereze perturbări meteorologice globale.

Pentru moment, experții se așteaptă la apariția condițiilor numite „ENSO Neutral”, ceea ce înseamnă că nici La Niña, nici El Niño nu sunt prezente, pentru mare parte a celei de-a doua jumătăți a primăverii și în vara care urmează.

Apoi, în funcție de o multitudine de factori, de la direcția și intensitatea vânturilor comerciale până la deplasarea apelor oceanice mai calde decât media din Pacificul tropical vestic către cel estic, un El Niño ar putea apărea undeva în intervalul de la sfârșitul verii până în toamnă.

Previziunile realizate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA, de Biroul de Meteorologie al Australiei și de alte grupuri indică același scenariu general, cu grade diferite de certitudine și mici variații în ceea ce privește momentul exact al apariției fenomenului.

În prezent, în timp ce oceanul începe să arate mai mult ca pentru un El Niño și se preconizează că va deveni și mai pronunțat, circulația atmosferică reflectă în continuare influența unei La Niña slabe. Aceasta înseamnă că efectele unui El Niño, dacă se va dezvolta, sunt încă la câteva luni distanță.

El Niño s-ar putea transforma în „Super El Niño”, până la sfârșitul toamnei

Pentru a putea prezice cu mai multă încredere apariția unui El Niño, vânturile comerciale care bat din est spre vest de-a lungul ecuatorului ar trebui să se slăbească, permițând ca mai multe ape calde din Pacificul vestic să se deplaseze spre est și să iasă la suprafață. Până în prezent, această schimbare a vânturilor comerciale nu a apărut în mod constant, dar modelele computerizate prevăd că acest lucru se va modifica în următoarele luni.

De fapt, unele modele computerizate, inclusiv bine-cunoscuta suită europeană, sunt destul de agresive în dezvoltarea unui El Niño și în transformarea sa într-un fenomen intens numit „Super El Niño” până la sfârșitul toamnei. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, sezonul uraganelor din Atlantic ar putea fi mai liniștit decât de obicei, deoarece El Niño este adesea însoțit de o intensificare a cizelării vânturilor (wind shear) deasupra Atlanticului tropical.

Wind shear, care apare atunci când vânturile bat cu viteze și/sau direcții diferite în funcție de altitudine, acționează ca un impediment pentru dezvoltarea inițială a furtunilor tropicale și a uraganelor.

„Super El Niño” ar propulsa aproape sigur temperaturile globale la valori record

Anii cu El Niño tind, de asemenea, să crească temperatura medie globală la suprafață, acționând împreună cu încălzirea globală cauzată de om pentru a stabili recorduri de căldură. Un El Niño puternic, uneori numit „Super El Niño”, ar fi aproape sigur să propulseze temperaturile globale la valori record — accelerând încălzirea și ducând posibil la mai multe episoade de albire a coralilor și alte efecte dăunătoare.

Meteorologii avertizează că previziunile pentru El Niño tind să fie mai puțin precise în această perioadă a anului, fenomen cunoscut sub numele de „bariera de predicție a primăverii”. Unii meteorologi compară această barieră cu încercarea de a prognoza vremea într-o ceață densă, așteptând ca aceasta să se risipească înainte de a putea fi mai siguri de evoluția ulterioară.

Bariera se referă la perioada în care proiecțiile computerizate pentru prognoza sezonieră a climei tind să fie mai puțin fiabile decât în alte momente ale anului. Această incertitudine mai mare înseamnă că, deși semnele observaționale încep să indice dezvoltarea unui El Niño și modelele computerizate arată că este mai probabil decât nu să apară în următoarele luni, încrederea în acest scenariu nu este foarte ridicată.

De obicei, previziunile pentru El Niño devin mai fiabile în luna iunie, pe măsură ce se apropie vara.