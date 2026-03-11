CNN: Iranul și-a bombardat al doilea cel mai mare partener comercial. Iată de ce

Portul Jebel Ali din Dubai lovit de Iran. Foto: Profimedia Images

Regimul iranian a avertizat că orice atac asupra țării ar declanșa un conflict regional. Statele Unite și Israelul fie nu l-a crezut, fie au considerat că merită să fie asumat un risc. După 11 zile de război, națiunile arabe din Golf sunt cele care plătesc prețul, în special Emiratele Arabe Unite. Peste 1.700 de rachete și drone au fost lansate spre Emiratele Arabe Unite de la începutul războiului, potrivit ministerului apărării al țării, peste 90% dintre acestea fiind doborâte de interceptoare, avioane de vânătoare și elicoptere, scrie CNN.

Președintele american Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat săptămâna trecută lui Jake Tapper de la CNN că „disponibilitatea Iranului de a-și ataca vecinii arabi a fost cea mai mare surpriză a războiului”.

Duminică, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a declarat că folosește 60% din puterea sa de foc împotriva a ceea ce a numit „baze” și „interese strategice” americane din țările arabe vecine, restul fiind îndreptat către Israel.

Mai multe proiectile au fost lansate asupra Emiratelor Arabe Unite decât asupra oricărei alte țări, se pare chiar mai multe decât asupra Israelului, care, alături de SUA, a început acest război. Mai multe au aterizat pe case, birouri și drumuri din zonele urbane dens populate, ucigând patru persoane, toți civili.

De ce Dubai

„Dubaiul este cu adevărat epicentrul globalizării. Liderii iranieni consideră Dubaiul drept fundamentul sistemului economic global occidental. Zguduie economia mondială, nu doar Dubaiul și Emiratele Arabe Unite”, spune Fawaz Gerges, profesor de relații internaționale la London School of Economics.

Imaginile cu un incendiu în fața unui hotel internațional din Dubai sau cu un atac în incinta Aeroportului Internațional Dubai atrag atenția internațională, în timp ce zeci de mii de expatriați și turiști încearcă să părăsească țara. Nimeni nu a fost rănit în niciunul dintre aceste atacuri, dar impactul psihologic poate fi semnificativ.

Gerges subliniază ironia faptului că Emiratele Arabe Unite au servit drept o gură de oxigen economică pentru Iran timp de ani de zile, în timp ce Teheranul se lupta sub unul dintre cele mai severe regimuri de sancțiuni din istorie. Un oficial din Emiratele Arabe Unite a declarat pentru CNN că relațiile se vor normaliza în cele din urmă, dar ar putea dura „decenii” pentru a reconstrui încrederea.

Emiratele Arabe Unite sunt unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Iranului, clasându-se pe locul al doilea după China. Comerțul dintre cele două țări s-a extins chiar dacă SUA a continuat să înăsprească sancțiunile împotriva regimului. Comerțul bilateral s-a ridicat la 28 de miliarde de dolari pentru 2024, potrivit Organizației Mondiale a Comerțului.

Aproximativ o jumătate de milion de iranieni numesc Emiratele Arabe Unite „acasă”.

Iranul invocă alianța strategică de zeci de ani a orașului Abu Dhabi cu Washingtonul ca justificare pentru atacuri. Desemnate anul trecut „partener major de apărare” de către SUA, Emiratele Arabe Unite au precizat în mod clar în cine au încredere pentru securitatea lor.

A investit zeci de miliarde de dolari în avioane de vânătoare, elicoptere și sisteme de apărare aeriană americane, care sunt acum implicate activ în protejarea emiratenilor și a expatriaților de atacul fără precedent al Iranului.

Provocând durere aliaților SUA

Sanam Vakil de la Chatham House spune că Emiratele Arabe Unite bifează mai multe condiții pentru Republica Islamică în dorința sa de a provoca durere SUA și aliaților săi.

„Prin atacul asupra Emiratelor Arabe Unite, Iranul nu vizează doar un partener cheie al SUA, ci semnalează și faptul că o țară care găzduiește milioane de expatriați și servește drept nod major în finanțele, aviația și comerțul global nu poate fi izolată”, sune Vakil.

Amploarea represaliilor ar putea semnala măsura în care regimul vede acest război ca pe o amenințare existențială. Când Israelul a bombardat instalațiile nucleare ale Iranului, alăturându-i-se în ultimele zile SUA, răspunsul Iranului a fost limitat: un atac asupra bazei aeriene al Udeid din Qatar, despre care se crede că a fost semnalat din timp.

Președintele Trump a semnat un ordin executiv prin care acordă Qatarului, care a fost și ținta Iranului în timpul războiului actual, o garanție de securitate de tip NATO după acel atac.

Și apoi, există argumentul geografic. Doar aproximativ 100 de kilometri de apă separă Iranul de Emiratele Arabe Unite. Astfel, rachetele și dronele nu au nevoie de mult timp pentru a ajunge pe țărmurile emiratelor.

„La propriu, e chiar alături. E mult mai ușor să ataci Dubaiul și Emiratele Arabe Unite decât să ataci alte țări, să zicem Iordania sau Israelul, pentru că Israelul este bine protejat de un sistem de apărare aeriană”, spune Gerges.

Emiratele Arabe Unite au interzis utilizarea bazelor sale militare sau a spațiului aerian în cazul unui atac asupra Iranului.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed al Nahyan, a vizitat câțiva dintre răniți în weekend și a lansat un avertisment rar pentru dușmanii țării: „Le spun: nu vă lăsați induși în eroare de aspectul Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite au pielea groasă și carnea amară. Nu suntem o pradă ușoară”.

Șocul se transformă în furie

Șocul de a fi ținta numărul unu pe lista de represalii a Iranului s-a transformat rapid în furie.

„În dimineața în care a început războiul, oamenii cu care ai vorbit s-au supărat foarte tare că Israelul și SUA au optat pentru opțiunea militară, dar la scurt timp după ce Iranul a început să atace Emiratele Arabe Unite și alte țări, furia și sentimentul de nedreptate s-au îndreptat cu adevărat către Iran”, a spus Mina Al-Oraibi, redactorul ziarului The National din Emiratele Arabe Unite.

Speranța și ușurarea resimțite după ce președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze în weekend și a declarat că Iranul nu își va mai viza vecinii au fost de scurtă durată, deoarece noi salve au amenințat Emiratele Arabe Unite și alte națiuni din Golf.