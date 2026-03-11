Axios: Trump a refuzat oferta lui Zelenski pentru drone ucrainene anti-Shahed anul trecut. SUA cer acum ajutorul Ucrainei

În urmă cu aproape șapte luni, oficialii ucraineni au încercat să le vândă americanilor tehnologia proprie pentru doborârea dronelor de producție iraniană – au venit la Casa Albă chiar cu o prezentare amplă, conform informațiilor Axios, în care arătau cum pot fi protejate forțele americane și aliații lor într-un război în Orientul Mijlociu. Administrația Trump a refuzat atunci, iar acum încearcă să obțină din nou aceeași ofertă de la ucraineni, după declanșarea războiului.

Axios scrie că e vorba de una dintre cele mai mari erori făcute de administrația americană, având în vedere declanșarea ostilităților cu Iranul la sfârșitul lui februarie 2026.

Dronele ieftine de tip Shahed ale iranienilor sunt responsabile de moartea a șapte militari americani și au făcut pagube uriașe aliaților din Golf ai Statelor Unite. Interceptarea lor cu capacitățile din prezent costă, de asemenea, milioane de dolari.

„Dacă putem recunoaște vreo eroare tactică sau o greșeală făcută până la începutul acestui război, aceasta e una dintre ele”, a declarat un oficial american familiarizat cu situația.

Interceptorul-minune al ucrainenilor

Ucraina a dezvoltat o dronă-interceptor eficientă și care poate fi produsă în masă cu costuri reduse. Aceste aparate sunt capabil să neutralizeze dronele iraniene Shahed și variantele lor rusești, Gheran.

Ucraina este cea mai experimentată țară din lume când vine vorba de combaterea Shahedurilor iraniene, drone cumpărate și produse de Rusia cu miile de când și-a început războiul împotriva țării vecine.

La o întâlnire Trump-Zelenski cu ușile închise din 18 august 2025, președintele ucrainean, Volodimri Zelenski, a oferit Statelor Unite aceste drone-interceptor, într-un gest de bunăcredință menit să consolideze relația Ucrainei cu America lui Trump, deseori dificilă din cauza capriciilor actualului președinte SUA.

Ucrainenii au făcut chiar o amplă prezentare, în care explicau cum poate fi folosită tehnologia lor pentru a distruge dronele Shahed în Orientul Mijlociu, profețind războiul SUA-Iran din prezent.

Prezentarea a inclus și ideea creării unor „centre de război cu drone” în Turcia, Iordania și statele din Golf, acolo unde se află baze militare americane, pentru a combate amenințarea iraniană și a interpușilor regimului.

„Le-am spus (americanilor – n. red.) că vrem să construim un zid de drone și elemente necesare precum radarul pentru drone etc.”, a spus un oficial ucrainean implicat în discuții.

Oficialul citat a spus că Trump le-a spus în treacăt celor din echipa sa să se ocupe de acest lucru, însă ulterior nu s-a mai întâmplat nimic cu acest subiect.

Un oficial american a spus după că lui Trump i s-a părut că Zelenski „doar își face reclamă” și că echipa administrației americane îl vede pe președintele ucrainean ca pe „un vasal care nu e demn de prea mult respect”.

„Ni s-a părut că e doar Zelenski care își face reclamă ca deobicei. Ne-am decis să nu cumpărăm ce oferea”, a spus oficialul american citat de Axios.

Joi, după luni de zile de la eveniment, SUA au informat Ucraina că au nevoie de ajutorul acesteia pentru tehnologia anti-drone.

Americanii încearcă să găsească soluții acum

Vineri, SUA au anunțat planuri de a-și crea propriul sistem de drone pentru distrugerea Shahed, numit „Merops”, pe fondul plângerilor din partea aliaților regionali privind aceste atacuri.

Un oficial american a declarat că răspunsul la dronele iraniene a fost până acum „dezamăgitor”.

Un alt oficial american a recunoscut că dronele ucrainene ar fi fost de ajutor dacă ar fi fost desfășurate mai devreme, dar a adăugat că „performanța noastră în teatrul de operațiuni a fost remarcabilă”.

Domeniul este de interes major pentru Dan Driscoll, secretarul Armatei SUA, supranumit „tipul cu dronele”, la Pentagon.

Inclusiv administrația Biden a avut inițiative pentru crearea unor aparate dronă-contra-drone, denumite „Replicator”.

Nevoia pentru această tehnologie este atât de mare încât fiii lui Trump au anunțat, luni, o nouă afacere pentru a furniza Pentagonului tehnologie ucraineană.

O dronă iraniană Shahed ar costa între 20.000 și 50.000 de dolari, în funcție de model. Interceptoarele ucrainene sunt și mai ieftine.

Îngrijorările privind interceptarea unei ținte atât de ieftine și simple cu muniție care costă milioane de dolari au crescut în timpul confruntărilor SUA cu rebelii Houthi din Yemen și au rămas ridicate de atunci.

Există și alte măsuri de contracarare: au apărut imagini cu elicoptere AH-64 Apache care distrug drone iraniene. De asemenea, Marea Britanie a promis că va trimite elicoptere Wildcat echipate cu rachete antidrone Martlet.

Cunoscând mentalitatea „Art of the Deal” a lui Trump, ucrainenii au structurat oferta privind apărarea împotriva dronelor ca pe un parteneriat de afaceri, promițând că vor contribui la crearea de locuri de muncă în industria de producție din SUA, continuă Axios.

În schimbul accesului SUA la producția și know-how-ul lor privind dronele și sistemele antidrone, Ucraina a propus să cumpere arme americane.

„Problema noastră erau banii. Resursele noastre ne permiteau să producem doar 50% din ceea ce am putea produce. Așa că am vrut ca SUA să investească cealaltă jumătate și să aibă o cotă din producție”, a spus oficialul ucrainean citat anterior.

Ucraina a estimat că ar putea ajuta la producerea a până la 20 de milioane de astfel de arme pentru a duce la o „dominație americană în domeniul dronelor”.

Câteva luni mai târziu, în noiembrie, un alt oficial american a declarat pentru Axios că militarii „au dorit să meargă în Ucraina și să preia tehnologia și tacticile armatei ucrainene, astfel încât să inovăm și să învățăm”.