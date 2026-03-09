După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent

Unul dintre „peștii apocalipsei” eșuați pe plaja din Cabo San Lucas. Sursa foto: monicaandco_ via Youtube

Două turiste americane au avut o întâlnire extrem de rară cu o creatură marină neobișnuită, considerată de unii un semn al unui dezastru iminent. Monica Pittenger și sora ei, Katie, se aflau luna trecută pe o plajă din Cabo San Lucas, Mexic, când au observat doi pești vâslași uriași, aduși la mal de valuri, spre surprinderea tuturor celor aflați în zonă, potrivit Daily Mail.

Peștii vâslași, cunoscuți și sub numele de „șerpi de mare”, sunt numiți în folclorul japonez „peștii Apocalipsei”, deoarece se spune că ar fi mesageri din palatul zeului mării.

Conform credinței străvechi, atunci când un astfel de „pește al Apocalipsei” ajunge la mal, acesta ar reprezenta un avertisment privind cataclisme iminente, precum cutremure puternice sau tsunamiuri.

Apariția a doi pești vâslași în același timp este considerată aproape nemaiauzită, deoarece această specie trăiește în adâncurile oceanului, de obicei la peste 900 de metri adâncime, în așa-numita „zonă de amurg” (Twilight zone) – una dintre cele mai puțin explorate regiuni ale planetei.

De fapt, un studiu din 2018 publicat în Bulletin of the Southern California Academy of Sciences arăta că în ultimul secol au existat doar 19 cazuri de eșuări sau observații ale peștilor vâslași de-a lungul coastei Californiei.

Ambele creaturi, lungi de aproximativ 9 metri, pe care Pittenger și sora ei le-au văzut erau încă în viață și se mișcau pe nisip ca niște panglici lungi și strălucitoare, în timp ce turiștii de pe plajă priveau confuzi.

Deși la început nu știau ce sunt aceste creaturi, Pittenger a început să filmeze în timp ce sora ei a intrat în apă pentru a ajuta animalele să se întoarcă în mare și să înoate înainte de a muri pe plajă.

Legenda „peștelui Apocalipsei”

Apariția neobișnuită a celor doi pești vâslași a alimentat și mai mult speculațiile și temerile din mediul online, mai ales în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Unii utilizatori de pe rețelele sociale au făcut legătura între vechile legende despre „peștele Apocalipsei”, considerat un semn al unor dezastre iminente, și climatul geopolitic tot mai instabil la nivel global. Deși oamenii de știință subliniază că nu există dovezi care să lege apariția acestor creaturi de evenimente catastrofale sau de conflicte armate, coincidența temporală a stârnit noi valuri de îngrijorare în rândul publicului.

Legenda peștelui vâslaș datează cel puțin din secolul al XVII-lea în Japonia, iar aparițiile sale rare au fost interpretate drept avertismente transmise de zeități mitice.

Un exemplu invocat în epoca modernă face referire la apariția a aproape douăzeci de astfel de „pești ai Apocalipsei” aduși la mal cu doar câteva luni înainte de mega-cutremurul cu magnitudinea 9,1 din regiunea Tōhoku, Japonia, în 2011.

Cutremurul istoric a declanșat un tsunami uriaș care a ucis aproape 20.000 de oameni.

Au existat și alte cazuri, inclusiv observații ale acestor pești înaintea unui cutremur din Filipine în 2017 și înaintea unor evenimente seismice mai mici în Tasmania, India și California în ultimii ani.

„A fost ca într-un film SF”

Pittenger a declarat pentru canalul de YouTube We Love Animals: „A fost ca într-un film SF. Nu mai văzusem niciodată așa ceva.”

Cele două surori se relaxau în populara destinație turistică atunci când au observat de la distanță ceva neobișnuit strălucind în valurile puțin adânci.

Pe măsură ce s-au apropiat, Pittenger spune că și-au dat seama că este vorba despre o creatură uriașă, parcă din altă lume. Apoi au observat un al doilea exemplar în apropiere, care se zbătea la fel ca primul.

Cei doi pești vâslași aveau corpuri lungi, argintii, asemănătoare unor panglici, cu o înotătoare roșie ondulată pe spate. Deși niciunul nu părea grav rănit, era clar că se aflau în dificultate și încercau cu disperare să ajungă înapoi în ape mai adânci.

„Sora mea nu poate suporta să vadă ceva suferind. Mi-a aruncat telefonul, băutura și geanta și mi-a spus: «Ține-le!» și a intrat direct în apă. Cred că mulți oameni ezitau pentru că nimeni nu știa exact ce este”, a spus Pittenger, într-un interviu publicat pe 4 martie.

„Să vezi două exemplare este ca și cum ai avea o șansă de una la un miliard”

Femeia, originară din Prosper, Texas, a continuat să filmeze în timp ce Katie și alte persoane au împins cu grijă primul pește vâslaș înapoi în ocean, în timp ce acesta încă încerca să respire.

Ulterior, oamenii de pe plajă au ajutat și al doilea „pește al Apocalipsei” să revină în apă, iar ambele creaturi au început să înoate din nou și au dispărut rapid în larg.

Creaturile uriașe erau mai lungi decât cinci persoane care stăteau umăr la umăr – așa cum se vede în imaginile filmate – în timp ce încercau să le readucă în ocean. Înălțimea lor era de aproape 60 de centimetri, dimensiune tipică pentru această specie.

Un exemplar adult de pește vâslaș poate ajunge la aproximativ 11 metri lungime și poate cântări aproape 270 de kilograme.

„Când ne-am dat seama cât de rar este, a fost o experiență incredibilă, dar și foarte ireală. Din ce am citit, să vezi două exemplare este ca și cum ai avea o șansă de una la un miliard”, a explicat Pittenger.

În mod normal, acești „pești ai Apocalipsei” ajung pe plaje doar atunci când sunt bolnavi, răniți sau pe moarte, ceea ce face ca ultimele apariții să rămână un adevărat mister.