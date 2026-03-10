Un bărbat a găsit aur în stomacul unei rațe, iar acum întrebarea e al cui va fi. Povestea a devenit virală

Un bărbat din provincia Hunan, China, a descoperit particule de aur în stomacul unei rațe.FOTO: Getty Images

Un bărbat din provincia Hunan, China, a descoperit particule de aur în stomacul unei rațe. Liu nu a fost singurul norocos, în satul lui fiind și alți localnici care au făcut astfel de descoperiri, scrie South China Morning Post.

După ce testat particulele găsite, s-a confirmat că erau de aur și cântăreau 10 grame, fiind evaluate la 1.800 de dolari americani, a relatat agenția media chineză Xinwenfang. Tatăl lui Liu a văzut asta ca pe un semn de noroc pentru noul an.

Liu a spus că rațele care cresc în gospodăriile de lângă un râu cunoscut cândva pentru mineritul aurului, au înghițit probabil noroi care conținea particule de aur.

Corpul nu poate digera sau absorbi aurul, de obicei, acesta trece prin sistemul digestiv fără a fi afectat. Cu toate acestea, piesele de aur mai mari sau impure ar putea cauza probleme precum blocaje intestinale sau otrăvire atât la animale, cât și la oameni.

Liu spune că și alți săteni au găsit aur în stomacul rațelor, dar că niciunul nu a găsit atât de mult ca el.

Biroul de Resurse Naturale al comitatului Longhui a declarat pentru Jiupai News că este necesar să se facă verificări suplimentare de către o instituție profesională pentru a se confirma dacă particulele sunt de aur. Membrii biroului au explicat că astfel de descoperiri sunt posibile, menționând că sătenii au găsit peste 10 grame de aur în timp ce spălau nisip lângă același râu anul trecut.

Din 1970 până în 1990, în zonă a fost o adevărată goană după aur, până când guvernul a interzis mineritul privat de aur. Conform legislației chineze, toate resursele subterane, inclusiv mineralele și relicvele culturale, aparțin statului.

Autoritățile au declarat pentru The Paper că este dificil să se stabilească cine este proprietarul aurului găsit în stomacul raței.

Rara descoperire a lui Liu amintește și de o practică din dinastia Tang (618–907), când fermierii colectau particule de aur din fecalele rațelor și gâștelor.

Postări cu descoperirea lui Liu au devenit virale pe rețelele sociale, având pestte 10 milioane de vizualizări.

Un utilizator online a glumit: „Trebuie să știu locația exactă a acestui râu într-o zi. Vreau să cresc 1.000 de rațe acolo.”

Un altul a spus: „Nu e vorba de orice rață; trebuie să fie o răsplată pentru familia lui Liu.”

„Viețile celorlalte rațe sunt în pericol”, a adăugat o a treia.

Din martie, prețul aurului în China a variat între 1.140 și 1.190 de yuani (165 - 172 de dolari americani) pe gram. Din cauza incertitudinii economice, tot mai multe familii chineze apelează la aur ca la un activ sigur.