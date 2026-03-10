O monedă folosită pentru plata unui bilet de autobuz s-a dovedit a fi o „comoară” veche de peste 2.000 de ani

Moneda provine de la cartaginezi, parte a culturii feniciene, din orașul spaniol Cadiz, în secolul I î.Hr. FOTO: Consiliul Local Leeds

O monedă cu aspect neobișnuit, folosită pentru a plăti o călătorie cu autobuzul în Leeds, Marea Britanie, în anii 1950, s-a dovedit a fi foarte veche, aparținând unei civilizații de acum peste 2.000 de ani.

Moneda, oferită unui șofer de autobuz local cu zeci de ani în urmă, a ajuns în posesia lui James Edwards, fost casier șef la Leeds City Transport, care colecta încasările și le număra la sfârșitul fiecărei zile.

Pentru că moneda în cauză nu putea fi folosită ca mijloc de plată, Edwards a luat moneda acasă și i-a dăruit-o nepotului său, Peter, iar acesta a păstrat-o într-o mică ladă de lemn timp de peste 70 de ani, potrivit The Independent.

Arheologii de la Universitatea din Leeds au descoperit acum că aceasta provine de la cartaginezi, parte a culturii feniciene, din orașul spaniol Cadiz, în secolul I î.Hr.

„Bunicul meu dădea uneori peste monede care nu erau britanice și le punea deoparte, iar când mergeam la el acasă mi le dădea mie”, a spus nepotul, care are acum 77 de ani.

„Era la scurt timp după război, așa că îmi imaginez că soldații s-au întors cu monede din țările în care fuseseră trimiși. Niciunul dintre noi nu era colecționar de monede, dar eram fascinați de originea și imaginile de pe ele, iar pentru mine erau o adevărată comoară”, a spus el.

Peter a încercat să descopere originea monedei, concentrându-se pe o anumită inscripție.

Pe una dintre fețe apare chipul zeului Melqart, care seamănă cu eroul grec Herakles și poartă celebra coamă de leu.

Experții spun că moneda provine din ceea ce a fost cândva o așezare cartagineză de pe coasta Spaniei. „Moneda m-a fascinat mereu, pentru că era greu de descifrat de unde provenea”, a spus Peter.

„Primul meu gând, când am aflat originea ei, a fost că aș vrea să o returnez unei instituții unde ar putea fi studiată de toată lumea, iar Leeds Museums and Galleries s-au oferit cu amabilitate să-i ofere un cămin potrivit”, a spus el.

Moneda a fost donată către Leeds Museums and Galleries și face acum parte din Leeds Discovery Centre, care include monede și mijloace de plată din culturi din întreaga lume, acoperind mii de ani de istorie.

„Este incredibil să ne imaginăm cum această mică piesă de istorie, creată de o civilizație antică cu mii de ani în urmă, a ajuns cumva până la Leeds și în colecția noastră”, a declarat Salma Arif, membră executivă a Consiliului Local Leeds pentru servicii sociale pentru adulți, stiluri de viață active și cultură.

„Muzee precum al nostru nu se ocupă doar de conservarea obiectelor, ci și de spunerea unor povești ca aceasta și de a-i inspira pe vizitatori să se gândească la istoria care ne înconjoară peste tot, uneori în cele mai neașteptate locuri”, a spus doamna Arif.