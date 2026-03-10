George Clooney a lansat berea fără alcool Crazy Mountain în două variante de arome

După succesul tequilei Casamigos, George Clooney revine pe piața băuturilor, lansând de data aceasta o bere fără alcool. Foto: Getty Images

După succesul tequilei Casamigos, George Clooney revine pe piața băuturilor, lansând de data aceasta o bere fără alcool. Numită Crazy Mountain, este vorba despre o bere blondă fără alcool, în două versiuni, clasică și lime, lansată în contextul unei piețe în creștere rapidă, impulsionată de noile tendințe de consum, în special în rândul tinerilor.

Berea este ambalată într-o cutie care înfățișează un cowboy călare și a fost creată după ce actorul și partenerii săi de afaceri au observat creșterea semnificativă din ultimii ani a unuia dintre cele mai dinamice segmente ale industriei berii. Grupul de parteneri de afaceri este același: Clooney îmrepună cu soțul lui Cindy Crawford, Rande Gerber, și cu Mike Meldman, fondatorul Discovery Land Company, aceiași oameni cu care a creat marca de tequila în 2013, care a fost vândută în 2017 pentru un miliard de dolari, relatează La Repubblica.

Crazy Mountain este rezultatul boom-ului unui produs creat nu doar „pentru cei care nu pot bea”, ci în centrul unei noi piețe globale, în creștere rapidă, impulsionată de schimbările de consum și de inovația tehnologică.

„Iubim berea, dar nu ne dorim întotdeauna efectele secundare”, a declarat Clooney, care a câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru thrillerul politic „Syriana” și cel mai bun producător pentru filmul „Argo”.

Gerber o definește ca fiind „un nou tip de bere, creată pentru momente bune și minți limpezi” și spune că „aceasta nu este doar o bere, este o alegere”. „Am observat că același lucru se întâmplă peste tot: oamenii încă iubesc ritualul de a deschide o cutie rece de bere împreună cu prietenii după o rundă de golf, o plimbare lungă sau în timpul unei pauze de relaxare de după muncă, dar nu mai vor alcool. Băutura noastră s-a născut din această idee”, a declarat el pentru New York Post. „În unele seri vrei o băutură, alteori vrei doar o bere bună și o trezire matinală. Crazy Mountain este soluția.”, a mai adăugat acesta.

Noua gamă, ale cărei arome conțin 65 de calorii per doză, va fi lansată pe anumite piețe din SUA până la sfârșitul anului și pe un site web dedicat, înainte de o lansare mai largă la nivel național. Băutura este produsă în Statele Unite și fabricată folosind un proces de fermentare de ultimă generație care limitează în mod natural formarea alcoolului, păstrând în același timp gustul și aroma unei beri tradiționale.

Piața globală a berii fără alcool valorează în prezent aproximativ 20-25 de miliarde de dolari și crește mai rapid decât segmentul berilor tradiționale, dar noua băutură a lui Clooney și a companiei nu este prima care primește susținerea unor celebrități.

Actorul Tom Holland are propria linie de beri fără alcool, Bero, din 2024. În octombrie 2025, Holland și colegul său, actorul Robert Downey Jr., au făcut echipă pentru o colaborare între mărcile lor respective: Bero și cafeaua măcinată Happy Eternal Hoptimist.

Anterior, modelul Bella Hadid a co-fondat Kin Euphorics, o linie de băuturi „adaptate stării tale de spirit”, în 2021, iar Katy Perry a contribuit la lansarea De Soi, un „aperitiv fără alcool” cu extracte botanice naturale, în anul următor.

Tot în 2022, Blake Lively a fondat Betty Buzz, iar Kylie Minogue a lansat o marcă de vin fără alcool. Boom-ul mărcilor fără alcool a coincis cu o scădere a consumului de alcool în rândul multor americani, în special al tinerilor.

Per total, potrivit unui sondaj Gallup din luna august a anului trecut, procentul de adulți din SUA care consumă alcool - 54% - este la un nivel minim record. Aceasta este o scădere de la 58% în 2024 și 62% în 2023.