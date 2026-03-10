Susţinătorii lui Alexei Navalnîi au publicat autopsia oficială a opozantului rus

Alexei Navalnîi a murit în colonia penitenciară „Lupul Polar”, în 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit în colonia penitenciară „Lupul Polar”, în urmă cu doi ani, au publicat detalii din autopsia oficială privind moartea sa, a postat luni, pe rețeaua X, Maria Pevcik, membră a echipei disidentului, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Maria Pevcik a spus că documentul a fost publicat cu permisiunea familiei Navalnîi și cu scopul de a preveni o posibilă prezentare oficială senzaționalistă de către media rusă de stat.

Ea a spus că expertiza medico-legală de 270 de pagini a fost întocmită la mijlocul anului 2024, a fost în posesia rudelor lui Navalnîi în ultimele 18 luni și a fost văzută de experți.

„Conținutul său nu îndeplinește niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat Maria Pevcik.

Уже несколько человек рассказали мне, что ряд СМИ готовит на этой неделе «сенсационную публикацию» результатов вскрытия Алексея Навального — официальной судебно-медицинской экспертизы, проведённой в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России летом 2024 года.



Я ставлю кавычки на слове… — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 9, 2026

Autoritățile ruse au susținut mult timp că Navalnîi a murit din cauze naturale la vârsta de 47 de ani, pe 16 februarie 2024.

Familia și echipa sa afirmă că el a fost ucis și atribuie moartea sa președintelui Vladimir Putin.

La a doua comemorare a morții sale, văduva sa, Iulia Navalnaia, și ministrul german de externe, Johann Wadephul, au anunțat în marja Conferinței de Securitate de la Munchen că Navalnîi a fost otrăvit cu un puternic agent neurologic.

Ei au făcut referire la rezultatele de laborator care arătau otrăvirea cu o toxină cunoscută de la broaștele 'săgeată' sud-americane, fără a prezenta rapoartele de laborator.

Rusia a respins acuzațiile familiei și ale politicienilor occidentali și a notificat obiecțiile sale către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). De asemenea, respinge acuzațiile de otrăvire a lui Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok în 2022, de pe urma căreia el și-a revenit.

Mesajul integral publicat de Maria Pevcik Mai multe persoane mi-au spus deja că o serie de instituții media pregătesc pentru această săptămână o „publicație senzațională” cu rezultatele autopsiei lui Alexei Navalnîi — expertiza medico-legală oficială realizată la Centrul Rus de Medicină Legală al Ministerului Sănătății al Rusiei în vara anului 2024. Pun ghilimele la cuvântul „senzațională”, deoarece noi avem acest document de deja un an și jumătate; el a fost studiat în detaliu, inclusiv de cercetători străini cărora le-am transmis o copie. Înțelegeam că, mai devreme sau mai târziu, ar putea, cum se spune, „să se scurgă”, dar, sincer, îmi era greu să accept chiar și ideea că vreun jurnalist ar decide să-l publice. Conținutul lui nu respectă niciun fel de standarde etice, nici măcar pe cele minime. Otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost demonstrată de mai multe laboratoare străine, care au analizat probe din biomaterialele sale scoase din Rusia. A fost chiar identificată substanța toxică — epibatidina. Expertiza medico-legală realizată de oficialii ruși, sterilizată și „curățată”, nu va adăuga nimic esențial la aceste cunoștințe. Nu există niciun unghi din care o asemenea publicație ar putea avea relevanță publică. Ea ar putea avea valoare pentru o investigație, însă, în acest caz, ultimul lucru care ar trebui făcut este publicarea acestor materiale în acces deschis. Dacă cineva crede că acest lucru ar ajuta la clarificarea unor aspecte sau la anchetă, atunci vă asigur încă o dată: noi avem toate aceste materiale de mult timp. Singurul motiv real pentru publicare, după părerea mea, este dorința nestăvilită de senzațional și de titluri de tipul: „URGENT! Publicația X a obținut detalii șocante din autopsia lui Navalnîi”. Urmată apoi de un turneu de discuții „experte” despre toate acestea în emisiuni. Strângerea de clicuri pe baza fotografiilor și a descrierilor detaliate despre cum arată fiecare organ intern al unui politician ucis se află dincolo de orice limită imaginabilă de morală și etică. În același timp, înțeleg că milioane de oameni care l-au susținut pe Navalnîi, au empatizat cu el și au suferit o pierdere uriașă prin moartea lui, vor să știe cât mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat. De aceea, cu acordul familiei lui Alexei, publicăm mai jos conținutul documentului, lista completă a analizelor efectuate, precum și concluziile expertizei chimico-judiciare.