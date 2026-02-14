Navalnîi a murit brusc în închisoare, pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani. Sursa foto: Hepta

Alexei Navalnîi a fost ucis cu o toxină letală extrasă din broaște săgeată din Ecuador, administrată de asasini care ar fi acționat la ordinul lui Vladimir Putin, a anunțat guvernul Marii Britanii, scrie The Telegraph.

Liderul opoziției ruse a murit în 2024, în timp ce era încarcerat într-o închisoare din Siberia, după ani în care l-a acuzat pe președintele rus și Kremlinul de corupție.

Anunțul Ministerului britanic de Externe a venit în contextul în care premierul Keir Starmer a declarat că dorește să consolideze legăturile militare și de apărare cu Europa, deoarece „Rusia și-a demonstrat apetitul pentru agresiune”.

Rezultatele analizelor biologice efectuate pe probe prelevate din celula lui Navalnîi au fost făcute publice cu doar două zile înainte de comemorarea a doi ani de la moartea acestuia.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat: „De când Iulia Navalnaia a anunțat aici, la München, moartea soțului ei, acum doi ani, Regatul Unit a urmărit adevărul despre moartea lui Alexei Navalnîi cu o determinare neclintită. Doar guvernul rus avea mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această toxină letală împotriva lui Alexei Navalnîi în timpul detenției sale în Rusia. Astăzi, alături de văduva lui, Regatul Unit scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-i reduce la tăcere vocea. Rusia îl considera pe Navalnîi o amenințare. Folosind acest tip de otravă, statul rus a demonstrat ce instrumente josnice are la dispoziție și cât de mult se teme de opoziția politică”.

Ce este Epibatidina

Marea Britanie a informat Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice despre „încălcarea flagrantă” de către Rusia a Convenției pentru arme chimice.

Un comunicat al Ministerului de Externe britanic precizează: „Epibatidina se găsește în mod natural la broaștele săgeată din America de Sud. Broaștele crescute în captivitate nu produc această toxină, iar ea nu există în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicație inocentă pentru prezența sa în corpul lui Navalnîi”.

Ministerul a acuzat Rusia că a „dezvoltat și folosit în mod sfidător acest venin, încălcând Convenția pentru arme chimice”.

„Acțiunile grave și iresponsabile ale Rusiei, inclusiv invazia barbară la scară largă a Ucrainei, continuă să amenințe securitatea comună. Din nou și din nou, statul rus arată până unde este dispus să meargă pentru a teroriza oamenii și a submina democrația”.

Fusese încarcerat timp de trei ani pe baza unor „acuzații fabricate” și fusese transferat într-o colonie penitenciară din Cercul Polar Arctic. Susținătorii săi, împreună cu soția sa, Iulia Navalnaia, au susținut mereu că guvernul rus l-a ucis.

În 2024, ea a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care afirma că analizele unor probe biologice scoase ilegal din închisoare și examinate de oameni de știință din două țări arată că soțul ei a fost asasinat. Nu a precizat atunci ce tip de toxină a fost folosită, dar a cerut public laboratoarelor să își publice rezultatele, afirmând că „nu vor ca un adevăr incomod să iasă la iveală la momentul nepotrivit”. Deși nu a spus unde se aflau laboratoarele, a sugerat că decizia de a nu face publice concluziile a fost luată din „considerente politice”.

Iulia Navalnaia a mai spus că susținătorii soțului ei au reușit să „obțină și să transfere în siguranță” probe biologice din celula acestuia, care au fost apoi trimise spre analiză.

Se crede că Navalnîi fusese scos la plimbare, dar s-a simțit brusc rău. A fost escortat înapoi în celulă, unde s-a prăbușit pe podea, „gemând de durere”, înainte de a începe să vomite. Văduva sa susține că ambulanța nu a fost chemată timp de 40 de minute și că gardienii l-au privit cum se zvârcolea în agonie, prin gratiile celulei.

Ulterior, administrația penitenciarului i-a spus mamei sale, Liudmila, că fiul ei ar fi murit din cauza unui „sindrom de moarte subită”. Ancheta oficială a indicat drept cauză aritmia cardiacă și o altă afecțiune medicală.

Susținătorii lui Navalnîi au publicat fotografii cu curtea acoperită de zăpadă și cu celula în care s-a prăbușit, unde se vede și urma de vomă.

Navalnîi mai fusese otrăvit

Navalnîi supraviețuise mai multor tentative de otrăvire și petrecuse ani în unele dintre cele mai dure închisori din Rusia. Fundația sa Anticorupție susținea că a scos la iveală corupția din statul rus, vizându-l adesea chiar pe Putin.

În februarie 2024, serviciul penitenciar rus a anunțat că Navalnîi se afla la plimbare când și-a pierdut cunoștința și a murit. Kremlinul a transmis doar că este la curent cu decesul și că președintele a fost informat.

În întreaga lume, însă, moartea sa a fost condamnată, mulți considerând-o o crimă comandată de stat.

Alexei Navalnîi s-a născut în 1976, într-un sat de la vest de Moscova. A crescut la Obninsk și a absolvit Dreptul la Universitatea Prietenia Popoarelor din Moscova, în 1998. În anii 2000 a devenit una dintre cele mai vocale figuri împotriva regimului Putin. Prin blog și rețele sociale, acuza constant statul și companiile controlate de acesta de corupție. Cumpăra pachete mici de acțiuni la mari companii petroliere, bănci și ministere pentru a putea pune întrebări incomode despre finanțele publice.

L-a acuzat pe Putin că „suge sângele Rusiei” printr-un sistem „feudal”, asemănător Rusiei țariste. Rolul său de principal opozant al lui Putin s-a consolidat în 2011, când a condus proteste de stradă masive împotriva președintelui.

A fost etichetat de Kremlin drept „extremist”, arestat în repetate rânduri și trimis la închisoare. În 2017 i s-a interzis să candideze la alegerile generale. În 2019, în timpul unei pedepse cu închisoarea pentru organizarea unor proteste neautorizate, a ajuns la spital cu fața umflată, erupții pe piele și probleme la ochi. Deși autoritățile au vorbit despre o reacție alergică, mulți au considerat că a fost prima tentativă serioasă de otrăvire.

În august 2020, s-a prăbușit într-un avion, care a fost forțat să aterizeze de urgență la Omsk. Ulterior, a fost transferat la Berlin pentru tratament. Guvernul german a anunțat atunci că testele armatei sale au găsit „dovezi clare ale unui agent neurotoxic din grupa Noviciok”. Kremlinul a respins concluzia și a negat orice implicare.

La întoarcerea în Rusia, Navalnîi a fost arestat direct pe aeroport.

Funeraliile sale, organizate la Moscova, au adunat mii de susținători, în ciuda avertismentelor autorităților de a nu participa.

În 2018, agenți ruși au folosit tot Noviciok pentru a-i otrăvi pe Skripal, pe străzile din Salisbury, în Marea Britanie.