Șantierele navale din China lucrează la foc continuu: chinezii vor să-i ajungă din urmă pe americani la numărul de submarine nucleare

Submarin nuclear al forțelor navale chineze prezentat la o paradă navală. Foto: Profimedia Images

China trece la construcția exclusivă de submarine cu propulsie nucleară, o schimbare radicală a modului în care Beijingul vizează, pe termen lung, modernizarea flotei sale navale și extinderea capacităților de construcție de noi nave militare în următoarele decenii, se arată într-o analiză Business Insider.

Până acum, China a fost în urma SUA în privința submarinelor, dar oficialii militari și reprezentanții serviciilor de informații navale americane atrag atenția că acest ecart se micșorează.

China dispune de una din cele mai mari flote de submarine din lume, peste 60, dar majoratatea acestor nave sunt cu propulsie diesel-electrică.

Un submarin cu propulsie nucleară permite unui submarin să stea mai mult timp sub apă și să opereze la distanțe mari de baza sa navală, fără a fi nevoit să iasă la suprafață - or, un astfel de submarin chinez ar complica mult operațiunile navale americane în Oceanul Indian și Pacific.

Din cele circa 60 de submarine din dotare, forțele navale chineze dispun de cel puțin 14 submarine cu propulsie nucleară, de trei feluri: submarine de atac, submarine purtătoare de rachete ghidate și submarine purtătoare de rachete balistice.

Amiralul în retragere Mike Brookes din cadrul marinei SUA a arătat că Beijingul a făcut noi investiții în trei șantiere navale care au sporit producția de submarine de la unul pe an la „cifre semnificativ mai mari”.

Astfel, până în 2027, forțele navale chineze își propun să aibă în dotare 70 de submarine, concomitent cu retragerea modelelor mai vechi. În 2035, Beijingul își propune să aibă în dotare 80 de submarine, din care jumătate să fie cu propulsie nucleară.

Printre modelele noi de submarine chineze se numără Modelul 041, din clasa Zhou, un submarin de atac cu propulsie nucleară, care are o rază de acțiune mult mai mare decât un submarin de atac obișnuit, cu propulsie diesel-electrică, dar este, în același timp, mai puțin complex și mai ieftin decât un submarin nuclear obișnuit.

Primul astfel model de submarin s-a scufundat însă la cheu în șantierul naval Wuchang, de lâng Wuhan, chiar înainte de a începe rodajul pe mare, între mai și iunie 2024.

În plus, China mai urmărește să lanseze alte două modele de submarine nucleare: Modelul 095 (purtător de rachete) și Modelul 096 (purtător de rachete balistice), spre finalul acestui deceniu.