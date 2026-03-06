Patru persoane, rănite după un accident cu cinci maşini, pe A7. Într-un alt carambol, un BMW al Poliţiei a fost distrus

Într-un alt carambol, un BMW al Poliţiei a fost distrus. Sursa foto: captură video

Două accidente s-au produs, vineri seară, la puţin timp unul după altul, pe Autostrada A7, pe sensul de mers către Focşani. Într-unul dintre evenimente, un BMW al Poliţiei a fost distrus aproape în totalitate, iar celălalt accident, în care au fost implicate 5 maşini, s-a soldat cu rănirea uşoară a patru oameni.

Primul eveniment s-a produs în jurul orei 20.00. Au fost implicate o cisternă cu benzină şi 4 autoturisme. Patru persoane au fost rănite şi au primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Toate cele 4 autoturisme au fost grav avariate, iar bucăți din ele s-au răspândit chiar şi pe contrasens.

Traficul pe sensul de mers către Focşani a fost deviat mai bine de 2 ore pe E85.

La aproximativ 3 km distanţă, o autospecială a Politiei Rutiere a fost implicată într-un alt accident, tot pe sensul către Focşani. În carambol a fost implicat un autoturism din Vrancea şi o remorcă. Polițiștii urmează să stabilească cauzele celor două evenimente rutiere.