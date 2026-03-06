Cum îl ajută pe Putin războiul din Iran chiar dacă pierde din influență și „Nu mai poate inspira teamă așa cum spera”

Vladimir Putin și Donald Trump. sursa foto: Getty

Conflictul din Iran ar putea oferi Moscovei un avantaj economic pe termen scurt și chiar unele beneficii pe frontul din Ucraina. În același timp însă, el a scos la iveală limitele parteneriatelor internaționale ale Rusiei, arată o analiză The New York Times.

Unul dintre primii beneficiari ai atacului pe scară largă lansat de SUA și Israel asupra Iranului a fost președintele rus Vladimir Putin.

Guvernul său profită de creșterea prețurilor la petrol și gaze, care ar putea atenua dificultățile economice ale Rusiei. Moscova încearcă, de asemenea, să își folosească influența geopolitică prezentându-se ca furnizor alternativ de energie. În plus, Kremlinul ar putea avea de câștigat și pe frontul din Ucraina, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune pe stocurile de sisteme de apărare antiaeriană fabricate în SUA, destinate Kievului.

În același timp, Putin se confruntă cu apariția unei noi realități geopolitice: o Americă dispusă să își exercite puterea fără prea multe constrângeri sub președinția lui Donald Trump. Această situație limitează influența globală a Rusiei și răstoarnă strategia Moscovei privind parteneriatele externe.

Ani de zile, Putin a sprijinit regimuri autoritare antiamericane din Iran, Venezuela și Cuba, fără teama că Washingtonul își va folosi puterea militară covârșitoare pentru a elimina, captura sau îndepărta liderii acestor state.

Acum, situația s-a schimbat, după ce Trump a demonstrat că este dispus să ignore normele internaționale și să adopte o politică externă agresivă, folosind pe deplin puterea Statelor Unite.

Deși Iranul a ajutat Rusia cu drone esențiale în primele faze ale invaziei ruse în Ucraina, în urmă cu patru ani, Moscova a rămas în mare parte pasivă în timp ce Statele Unite și Israelul au lovit conducerea politică și militară iraniană. Reacția Kremlinului s-a limitat în principal la declarații de condamnare, care au evitat să-l menționeze direct pe Trump.

„Acest lucru arată limitele ideii de parteneriat cu Rusia”, spune Angela Stent, expertă în Rusia și profesoară emerită la Universitatea Georgetown. Ea a subliniat că situația Iranului este cu atât mai relevantă cu cât Teheranul a avut un rol esențial în sprijinirea Moscovei în războiul din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Moscova nu a primit nicio solicitare de ajutor din partea Iranului și că „războiul care are loc nu este războiul nostru”.

Acțiunile Washingtonului împotriva liderilor apropiați de Rusia au avut loc într-un ritm amețitor.

În ultimele două luni au avut loc mai multe evenimente majore: eliminarea de către SUA și Israel a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei; capturarea de către SUA a președintelui venezuelean Nicolas Maduro; și impunerea unei blocade economice americane menite să-l înlăture de la putere pe președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel. În fiecare dintre aceste cazuri, Rusia a oferit foarte puțin sprijin.

Faptul că un președinte american acționează împotriva unor lideri străini chiar în propriile lor țări, fără o opoziție puternică din partea Congresului, schimbă radical regulile jocului pentru Putin. Liderul rus și-a construit influența globală tocmai pe disponibilitatea de a-și asuma riscuri, pe imprevizibilitate și pe folosirea forței.

„Acum nu mai este cel mai periculos om din oraș”, a declarat Bobo Lo, analist specializat în Rusia și fost diplomat australian la Moscova.

„Nu mai poate inspira teamă așa cum spera. Acest rol a fost preluat de Trump”, a spus Lo. „Într-un fel, Putin pare acum puțin patetic”.

În realitate, Rusia, deja angajată într-un război dificil în Ucraina, nu avea prea multe opțiuni pentru a proteja Iranul fără a risca un conflict direct cu Statele Unite sau Israelul, spune Alexander Gabuev, directorul Carnegie Russia Eurasia Center, un centru de cercetare și analiză de politici publice cu sediul la Berlin.

Iranul era deja slăbit de o criză economică și politică profundă, context care a contribuit la vulnerabilitățile exploatate de SUA și Israel în primele ore ale conflictului, când Khamenei a fost ucis.

„Având în vedere nivelul de infiltrare al serviciilor de informații în Iran, care a devenit evident, Rusia – chiar și alături de China – ar fi avut foarte puține posibilități de a schimba această situație”, a spus Gabuev.

Totuși, chiar dacă Putin pare să adopte momentan o poziție de rezervă, el ar putea juca pe termen lung. Trump a lăsat să se înțeleagă că nu intenționează neapărat să înlăture elitele politice apropiate de Rusia din țările unde a intervenit sau să se angajeze în proiecte de „construcție a democrației”. Acest lucru îi oferă lui Putin șansa de a menține legături cu aceste regimuri.

Rusia a observat și că impulsurile de politică externă ale lui Trump în al doilea mandat pot avea efecte în direcții diferite.

Trump a afirmat puterea SUA în state pe care Putin le consideră parte a sferei sale de influență, inclusiv prin întâlniri cu lideri din Asia Centrală sau prin medierea unei promisiuni de pace între Azerbaidjan și Armenia. În alte cazuri însă, acțiunile lui Trump au avantajat Kremlinul mai mult decât ar fi visat Moscova.

Confruntarea publică dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval anul trecut a fost primită cu entuziasm la Moscova. La fel și decizia lui Trump de a desființa USAID, pe care Kremlinul o considera de mult timp un instrument american de influență externă, precum și atacurile sale la adresa postului Radio Europa Liberă.

În același timp, amenințările lui Trump de a prelua Groenlanda de la Danemarca au riscat să provoace tensiuni în interiorul NATO, avansând unul dintre obiectivele de lungă durată ale lui Putin: slăbirea alianței militare occidentale.

Până acum, Putin s-a abținut de la critici publice la adresa lui Trump, în timp ce liderul rus încearcă să obțină ceea ce consideră cel mai important obiectiv: rezultatul dorit în războiul din Ucraina.

Într-un interviu acordat joi publicației Politico, Trump l-a atacat din nou pe Zelenski, nu pe Putin, considerându-l principalul obstacol în calea păcii. Deși armata ucraineană a recucerit mai mult teritoriu decât a pierdut în ultimele două săptămâni din februarie – prima evoluție de acest tip din 2023, potrivit Institute for the Study of War – Trump a repetat ceea ce îi spusese lui Zelenski în Biroul Oval cu un an înainte: „Nu aveți cărțile”.