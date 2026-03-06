Analiză NYT: Trump vrea o victorie rapidă în Iran. Dar războiul ar putea fi costisitor

Donald Trump. sursa foto: Getty

Primele zile ale conflictului pun sub semnul întrebării ideea că președintele Donald Trump poate proiecta forță militară în străinătate, protejând în același timp viețile americanilor și economia, arată o analiză The New York Times.

În timp ce Trump folosește forța militară a Statelor Unite în afara granițelor, calculul său a fost că poate lansa operațiuni militare cu pierderi minime de vieți americane și cu perturbări reduse pentru economie.

Primele zile ale războiului din Iran pun însă la încercare această presupunere.

Deja șase americani au fost uciși. Aliații din Golf sunt sub atac. Bursa a oscilat. Prețurile la benzină cresc. Armata americană cheltuiește, potrivit unor estimări, sute de milioane de dolari pe zi. În Iran, un atac aerian asupra unei școli primare de fete a ucis 175 de persoane, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății și presei de stat iraniene, iar administrația Trump spune că investighează cine este responsabil.

Deși până acum nu au fost trimiși soldați americani pe teritoriul iranian, administrația nu a exclus desfășurarea de trupe. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a sugerat, miercuri, că acest conflict ar putea să nu fie unul scurt.

„Accelerăm, nu încetinim”, le-a spus Hegseth jurnaliștilor, adăugând: „Mai multe bombardiere și mai multe avioane de luptă sosesc chiar astăzi”.

Înainte de a decide lansarea unui nou val de atacuri cu rachete asupra Iranului, început sâmbătă, Trump fusese încurajat de ceea ce administrația sa consideră o serie de succese militare rapide.

Sub conducerea lui Trump, armata americană l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-o operațiune executată rapid; a lovit instalațiile nucleare ale Iranului într-un atac surpriză; a vizat militanții houthi din Yemen; a distrus o serie de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe; și a bombardat ținte în Irak, Nigeria și Somalia în cadrul operațiunilor de combatere a terorismului.

Toate aceste operațiuni au fost desfășurate rapid și, în opinia administrației, cu succes, cu costuri reduse în vieți americane și resurse.

Însă războiul pe care Statele Unite și Israelul l-au lansat împotriva Iranului riscă să depășească logica acestor lovituri rapide, mai ales dacă administrația se implică mai profund într-o eventuală schimbare de regim.

Reprezentantul Jason Crow, democrat din Colorado și fost ranger al armatei americane care a servit în Irak și Afganistan, a avertizat miercuri că Statele Unite riscă să intre din nou pe drumul războaielor fără sfârșit, pe care el le-a văzut direct și împotriva cărora Trump a făcut campanie.

„După trilioane de dolari, mii de vieți americane pierdute, decenii de conflict nesfârșit – practic toată viața mea de adult, un sfert de secol de războaie americane – iată-ne din nou aici”, a spus Crow. „Donald Trump a candidat promițând că va pune capăt războaielor, pentru că știa că asta își doreau americanii, și încă își doresc. Și totuși, ia uitați unde am ajuns din nou”.

Trump i-a încurajat pe iranieni să „preia controlul” asupra țării lor, dar nu a sprijinit nicio entitate anume care să conducă lupta împotriva guvernului.

De la lansarea atacurilor, Trump a discutat cu lideri kurzi, dar nu a acceptat niciun plan de a-i înarma pentru a răsturna guvernul iranian, a declarat miercuri Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Trump este un om căruia îi plac costurile reduse și victoriile spectaculoase”, a declarat Jon Hoffman, cercetător în domeniul apărării și politicii externe la Cato Institute. „Din tot ce aud de la oameni din administrație și din jurul administrației, după Maduro el era pe un val de încredere. Se simțea aproape intangibil. Dar situația de aici este fundamental diferită de Venezuela. Costurile deja se adună”.

Hoffman a indicat moartea militarilor americani și creșterea rapidă a prețurilor la petrol și gaze naturale.

„Cred că prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu aproximativ 40%, iar situația se va înrăutăți”, a spus el. „Aceste prețuri vor continua să crească”.

Totuși, Elliott Abrams, cercetător senior pentru studii despre Orientul Mijlociu la Consiliul pentru Relații Externe, care a lucrat pentru trei președinți republicani, inclusiv pentru Trump, a spus că vede numeroase beneficii în eliminarea liderilor Iranului și în dezmembrarea capacității militare a țării.

„Costurile de până acum sunt viețile militarilor americani pierdute”, a spus el. „Dar beneficiile sunt, cred, enorme. Acest regim încearcă și uneori reușește să ucidă americani de mai bine de 40 de ani”.

Abrams mai susține că, dacă Trump refuză să trimită trupe terestre, numărul victimelor americane ar putea rămâne redus. Dar un regim iranian slăbit ar fi, în opinia sa, în interesul Statelor Unite și al aliaților lor.

„Chiar dacă rămășițe ale regimului rămân la putere, nu vor mai avea program nuclear, practic nici program de rachete balistice și nicio capacitate de a proiecta putere în regiune”, crede el.

Hoffman nu este însă la fel de convins și avertizează că un Iran destabilizat ar putea reprezenta un risc major pentru Statele Unite și aliații lor.

„Dacă planul este într-adevăr să înceapă înarmarea grupurilor separatiste etnice și să încerce o balcanizare a Iranului”, a spus el, „nu doar că ar fi un război prin intermediari la o scară la care Statele Unite nu s-au angajat niciodată în Orientul Mijlociu, dar ar impune costuri incredibile asupra regiunii”.

Într-un astfel de scenariu, a adăugat Hoffman, „este probabil să vorbim despre fluxuri masive de refugiați și despre oportunitatea pentru grupări precum ISIS de a câștiga teren”.

„Aceste grupuri prosperă în haos”, a spus el. „Ai deschide cutia Pandorei.”