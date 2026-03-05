Român revenit din Dubai acuză statul român: N-au fost capabili să ne spună dacă eram înscrişi în registrele de la Consulat

Un tânăr român care a revenit, joi, din Dubai, cu o cursă comercială, şi nu una pusă la dispoziţie de statul român, a acuzat autorităţile că nu l-au ajutat deloc să plece din Emiratele Arabe Unite. "Nu ne-am simţit deloc ajutaţi. Am avut noroc că am venit cu acest avion, pentru că n-au venit alţi români", a afirmat bărbatul pe Aeroportul Otopeni.

(n.r. - statul român v-a ajutat): Aş prefera să mă abţin. N-au fost capabili să ne spună dacă am fost înscrişi în registrele lor de la Consulat. Nu ne-am simţit deloc ajutaţi.

Ştiam de conflictul din Orientul Mijlociu, ştiam de tensiuni, nu pot spune că m-am panicat. Am căutat să ies de acolo. Am avut noroc că am venit cu acest avion, pentru că n-au venit alţi români. N-a fost ocupat tot avionul. Cred că au fost 15 scaune goale", a declarat tânărul.

Alţi 250 de români au revenit joi

Pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti au sosit joi dimineaţă două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit oficialilor, în cursul zilei de astăzi, o altă cursă a decolat din Dubai, cu destinaţia Bucureşti.

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români. Cea de-a doua cursă, operată tot de FlyDubai, a sosit la ora 08:30, transportând 112 pasageri români, a precizat un comunicat al MAE.