„O lecție de omenie”: Antrenorul Cosmin Olăroiu va asigura cazarea și masa elevilor și profesorilor din Suceava blocați în Dubai

Renumitul antrenor român de fotbal, Cosmin Olăroiu este selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite. Sursa foto: Getty Images

Renumitul antrenor român de fotbal, Cosmin Olăroiu, le-a sărit în ajutor celor 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, blocați în prezent în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, oferindu-le cazarea și masa integral până la întoarcerea în siguranță în România.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat că, în urma semnalelor primite privind situația grupului, Olăroiu s-a oferit să sprijine integral elevii și profesorii, demonstrând un gest de generozitate rar întâlnit, „o lecție de omenie pentru copiii noști”:

„Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere. Vă informăm cu privire la situația grupului de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai. Din cauza contextului internațional complex, întoarcerea lor acasă a fost temporar amânată. În astfel de clipe, cel mai ușor este să judecăm decizii sau circumstanțe, însă adevărata valoare a unei comunități se vede atunci când alegem să ajutăm, nu să criticăm”, transmit reprezentanții Inspectoratului pe pagina de Facebook.

„În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.” se mai arată în postare.

„Am descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă”

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu antrenorul, declarând că, „dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, am descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru.”

Reprezentanții Inspectoratului au precizat că părinții sunt ținuți la curent și că se fac toate demersurile necesare pentru ca elevii și profesorii să fie în siguranță:

„Îi asigurăm pe părinți că suntem în contact cu grupurile de elevi din Orientul Mijlociu și că facem toate demersurile ce ne sunt la îndemână pentru ca elevii și colegii noștri să fie în siguranță. Între timp, suntem liniștiți știind că sunt pe mâini bune. Să învățăm din acest gest că, în fața dificultăților, solidaritatea rămâne singura noastră forță.”, au transmis aceștia.

Cosmin Olăroiu locuiește în Dubai

Cosmin Olăroiu se află în prezent la Dubai, iar orașul a devenit „a doua sa casă”, unde locuiește împreună cu familia și unde își desfășoară activitatea profesională ca selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite.

El a fost numit antrenor principal al echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite în aprilie 2025, într-un contract pe doi ani, preluând echipa după demiterea lui Paulo Bento și urmând să conducă naționala în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială 2026 și alte competiții internaționale.

Anterior, el a condus clubul Sharjah FC din Emiratele Arabe Unite, timp de aproape patru ani.