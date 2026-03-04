Un bărbat din Afumați a fost arestat preventiv după ce și-a omorât câinele și bătut calul. Acum 5 ani, el a incendiat un alt animal

Atenție, urmează informații cu impact emoțional. Foto: Protecția Animalelor CJ Ilfov / Facebook

Un bărbat din Afumați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a omorât câinele și bătut calul. Bărbatul nu este la prima abatere, el fiind, în trecut, închis pentru aproape doi ani și internat ulterior la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca după ce a incendiat un alt cal. „Acum, procurorul va propune, ca pedeapsă complementară, și interdicția de a mai deține animale”, a transmis Protecția Animalelor CJ Ilfov, pe Facebook. Atenție, urmează imagini și informații cu impact emoțional

„Un bărbat din Ilfov, Afumați, a fost arestat preventiv în urmă cu puțin timp, după ce și-a omorât câinele și bătut calul. Acum două nopți s-a întâmplat atrocitatea. Poliția Ilfov, colegii noștri și doctorul Ovidiu Roșu au fost la fața locului. Am preluat calul și un alt câine. Și calul, și câinele sunt acum în afara oricărui pericol”, a transmis Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Bărbatul a fost reținut marți pentru 24 de ore, iar miercuri a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta nu este la prima abatere.

„Ieri, individul a fost reținut pentru 24 de ore. În urmă cu puțin timp, s-a emis mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Nu, nu e la prima abatere. Vă mai amintiți cazul bărbatului din Afumați care și-a incendiat calul, acum cinci ani? Da, el este. La acel moment, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru cal, dar finalul a fost inevitabil.

Făptașul a fost condamnat la închisoare. A și executat aproape doi ani. A fost și internat la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca”, se mai arată în mesaj.

Acum, procurorul de caz va dispune, ca pedeapsă complementară, și interdicția de a mai deține animale.