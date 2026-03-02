Scoția devine prima țară din Regatul Unit care legalizează incinerările cu apă

Înainte ca incinerările cu apă să poată avea loc în Scoția, echipamentele de hidroliză trebuie construite. Foto: Profimedia Images

Scoția a devenit prima țară din Regatul Unit în care incinerările cu apă sunt acum legale, relatează BBC. Procesul, numit hidroliză alcalină, este considerat o „incinerare ecologică” și oferă familiilor, dar și celor care își organizează funeraliile din timpul vieții o a treia opțiune, în locul înrmomântărilor sau incinerărilor tradiționale.

Trupurile neînsuflețite sunt învelite într-un giulgiu din material biodegradabil, mătase sau lână, înainte de a fi introduse într-o cameră presurizată cu apă fierbinte și substanțe chimice, proces care accelerează descompunerea. Rămășițele pulverizate sunt returnate apoi rudelor într-o urnă.

Compania care sprijină introducerea practicii în Scoția a descris-o drept cea mai mare schimbare a legislației privind incinerarea de la introducerea acesteia în 1902. Incinerările cu apă au loc deja în țări precum Republica Irlanda și Statele Unite. Acestea sunt considerate „incinerări ecologice”.

Ce este incinerarea cu apă?

Procesul presupune cântărirea corpului, apoi încălzirea acestuia la 150 de grade Celsius într-un amestec de hidroxid de potasiu și apă, timp de până la 90 de minute.

Țesuturile corpului se dizolvă, iar în urmă rămân doar oasele, care sunt apoi clătite la 120 de grade Celsius, uscate și pulverizate într-o pulbere grosieră cu ajutorul unei mașini numite cremulator.

S-a estimat că o incinerare obișnuită are o amprentă de carbon echivalentă cu aproximativ 320 de kilograme de dioxid de carbon. Hidroliza alcalină generează emisii de CO2 de șapte ori mai mici.

Procesul este utilizat și în alte țări din lume și a fost ales drept metodă de incinerare de către activistul anti-apartheid, arhiepiscopul Desmond Tutu.

Ministrul Sănătății Publice, Jenni Minto, a declarat că este o „alternativă prietenoasă cu mediul” la înmormântările sau incinerările tradiționale.

„Alegerile pe care oamenii le fac cu privire la rămășițele lor înainte de moarte sunt profund personale, modelate de valorile individuale, credințe și dorințele familiilor lor. Procesul va fi supus acelorași garanții și cerințe de reglementare ca metodele existente, oferind familiilor îndoliate încrederea că persoanele dragi sunt tratate cu grijă, demnitate și respect”, a explicat ministrul.

Înainte ca incinerările cu apă să poată avea loc în Scoția, echipamentele de hidroliză trebuie construite. Acestea vor necesita autorizație de construire și aprobarea Scottish Water, compania care oferă servicii de apă și canalizare în toată țara.

Guvernul scoțian se așteaptă ca primele incinderări să aibă loc în vară.

Kindly Earth, compania care deține drepturile exclusive de fabricare a echipamentelor de hidroliză în Regatul Unit, a declarat că poartă discuții cu mai multe organizații scoțiene de câțiva ani pentru a implementa incinerările cu apă.

Directorul general, Helen Chandler, a spus că nu se așteaptă ca hidroliza să devină noul standard funerar, însă introducerea sa va oferi o opțiune diferită pentru familiile îndoliate.

„Știm că nu toată lumea va alege hidroliza și acesta este scopul. Este vorba despre a oferi familiilor mai multe opțiuni. Fiecare familie are valori și priorități diferite. Unele persoane, în special cele care își planifică din timp propria înmormântare, caută opțiuni care să fie mai aliniate cu preferințele lor.”, a declarat ea.

Andrew Purves, director operațional la firma de pompe funebre William Purves, a spus că este o zi importantă pentru industrie.

„Pentru mine, funeraliile sunt despre alegere și despre a avea o ceremonie care să li se potrivească oamenilor. În viață, oamenii au multe opțiuni, așa că este bine să știe că și pentru înmormântare au acum o alegere suplimentară. Avem deja persoane care au inclus această opțiune în planurile lor funerare pentru viitor”, a spus el.

Purves a adăugat că prețul este estimat să fie similar sau ușor mai mare decât cel al unei incinerări obișnuite.

Un purtător de cuvânt al Co-op Funeralcare a declarat: „La Co-op Funeralcare, ne angajăm să oferim servicii cât mai sustenabile și accesibile pentru membrii și clienții noștri și salutăm schimbarea legislativă din Scoția privind hidroliza alcalină. Oferirea unui grad mai mare de alegere consumatorilor este o parte esențială a ofertei noastre, astfel că susținem ferm explorarea metodelor funerare alternative.”