Limba română ar putea deveni probă de examen în Marea Britanie, după ce o petiţie a fost lansată la Londra

O petiţie prin care limba română să devină probă de examen în Marea Britanie a fost lansată de istoricul britanic dr. Tessa Dunlop şi susţinută de deputatul laburist Gareth Thomas din Harrow West. Când londonezii au fost întrebați la recensământul din 2021 care este limba lor „principală”, a doua limbă menționată a fost cea română, după engleză, cu 159.000 de vorbitori. Noua campanie ţinteşte, aşadar, ca limba română să devină materie în şcoală şi disponibilă elevilor ca opțiune pentru examenul GCSE, care se susţine de obicei la 16 ani, notează BBC.

GCSE este un examen național în Marea Britanie care se dă în general la vârsta de 15-16 ani și care încheie învățământul secundar obligatoriu.

Ministerul Educației din UK a anunţat: „Este de competența comisiilor de examinare să decidă ce limbi străine să ofere la GCSE” și a adăugat că introduce o „calificare treptată în limbi străine” în cadrul curriculumului primar.

Tessa Dunlop a declarat pentru BBC: „Dacă putem oferi acest GCSE, este ceva cu care Marea Britanie se poate mândri, o modalitate de a-și asuma statutul de spațiu primitor pentru migranții pe care i-am invitat și o modalitate de a celebra minunata diversitate din această țară.” Ea are doi copii care învață limba română acasă.

Fiica ei, Mara, în vârstă de 17 ani, a explicat cum ar trebui oferit examenul, alături de opțiunile GCSE deja disponibile, cum ar fi poloneza.

„Nu este vorba doar de români”, a spus ea, „aceasta reprezintă o întreagă generație necunoscută de copii care nu pot comunica cu cultura lor.” Ea a adăugat: „Sunt atât de recunoscătoare că vorbesc limba română.”

Românii vor să fie văzuţi şi auziţi

Adi Lăpădatescu, care a venit la Londra din România acum 15 ani, a declarat pentru BBC: „Un GCSE este important pentru mine și copiii mei și pentru cultura noastră și va fi un pas important pentru a ne valida și a spune «suntem aici»”.

El a adăugat: „Suntem a doua limbă vorbită și vrem să fim văzuți, este important pentru noi, nu este important și pentru voi?”.

Numărul vorbitorilor de limba română a crescut în Marea Britanie cel mai mult în ultimii 10 ani, cu 120.000.

Ministerul Educației a declarat: „Știm că învățarea unei limbi străine îi împuternicește pe tineri să interacționeze cu lumea, să gândească critic și să înțeleagă noi perspective.

„De aceea, consolidăm programa de limbi străine primare și introducem o calificare treptată în limbi străine, sprijinind mai mulți tineri să studieze o limbă, ajutându-i să realizeze rezultate și să prospere.

„Școlile pot lua în considerare, de asemenea, predarea altor limbi străine, inclusiv a limbii române, ca parte a programei lor școlare mai ample, pentru a reflecta nevoile comunităților lor locale.”