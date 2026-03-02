„Un sistem corupt până în măduva oaselor”. Un consilier BNR afirmă că România are un deficit de 30% la colectarea TVA

Consilierul BNR, Eugen Rădulescu. Foto: Agerpres

„Avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, a declarat consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, despre deficitul de colectare a încasărilor din TVA în România. În timp ce țările vecine reușesc să colecteze peste 90% din TVA, în țara noastră deficitul este de 30%, a afirmat economistul. Eugen Rădulescu a declarat că ANAF nu reușește să depisteze corupția din sistem deoarece „caută oriunde”, mai puțin unde trebuie. Consilierul BNR a subliniat că dacă ANAF și-ar face datoria, cetățenii nu ar trebui să mai „strângă cureaua”.

Deficitul de TVA este diferența dintre banii care ar fi trebuit să fie colectați de stat și cei care sunt colectați efectiv. La noi in țară, acest deficit este de 30%, potrivit economistului Eugen Rădulescu, în timp ce media europeană este de 7%. România are astfel cea mai slabă colectare a acestei taxe din UE.

„Avem în momentul de față un deficit de încasare a taxei de valoare adăugată TVA care este de 30% media Uniunii Europene de 7%, Bulgaria e pe acolo, Ungaria, mai jos. Deci țările vecine noastre cu noi reușesc să încaseze TVA. Noi nu. Aici este o problemă foarte serioasă. Noi dacă nu încasăm TVA în sistemul modul acesta, asta înseamnă că avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, a spus consilierul guvernatorului BNR la Antena 3 CNN.

Întrebat unde consideră că este corupția, economistul a spus că „este în sistem”.

„ANAF nu reușește să o găsească. ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este. În momentul în care avem restituiri de TVA pentru întreprinderi care nu există și care nici nu au plătit vreodată...Eu cred că administrația publică și-ar face treaba mult mai bine decât o face acum nu numai că nu va fi voie nevoie de ca cetățenii să strângă cureaua, vom putea chiar să avem o relaxare, atât în privința unor eventuale înghețări ale unor venituri, cât și în privința creșterii economiei”, a mai declarat Eugen Rădulescu.

Cota standard de TVA a fost majorată de Guvernul Bolojan, începând din august 2025, de la 19% la 21%. De asemenea, a fost introdusă o cotă redusă unică de 11% (în locul celor de 5% și 9%), aplicabilă pentru alimente, medicamente, HoReCa, energie termică și lemn de foc.

La o jumătate de an de la adoptarea acestei măsuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că ANAF a colectat suplimentar 13 miliarde de lei, comparativ cu 2024. „Am închis anul cu aproximativ 13 miliarde de lei suplimentar la TVA, față de anul trecut. O parte din surplusul din TVA este rolul măsurilor. Este clar că măsurile și-au făcut efectele. O altă parte din surplusul la TVA vine din faptul că ANAF a început să își facă treaba, că digitalizarea funcționează”, a afirmat ministrul.