Încasările din TVA au crescut, susține Alexandru Nazare: “ANAF își face treaba. Am închis anul cu 13 miliarde de lei suplimentar”

Ministrul a subliniat că dobânzile la împrumuturi au scăzut din luna mai până astăzi. sursa foto: Getty

Încasările din TVA au crescut în 2025, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că ANAF a colectat suplimentar 13 miliarde de lei, comparativ cu 2024. El a indicat activitatea ANAF și digitalizarea ca factori care au determinat o încasare mai bună:

“Am închis anul cu aproximativ 13 miliarde de lei suplimentar la TVA, față de anul trecut. O parte din surplusul din TVA este rolul măsurilor. Este clar că măsurile și-au făcut efectele. O altă parte din surplusul la TVA vine din faptul că ANAF a început să își facă treaba, că digitalizarea funcționează. Astăzi au lansat primul Chatbot, primul asistent virtual care să îi ajute pe contribuabili în privința întrebărilor pe care le au despre cestiunile fiscale în SPV.

E un pas important înante. Au și alte proiecte legate de digitalizare care va fi crucială. Proiectele pe digitalizare între trimestrul trei și final de an vor fi finalizate. Deci în 2026 se închide hub-ul digital al ANAf. Vom avea un efect important și în colectare”.

Totodată, ministrul a subliniat că dobânzile la împrumuturi au scăzut din luna mai până astăzi: “Situația este ameliorată”, a precizat Alexandru Nazare.

În ceea ce privește anul 2026, Alexandru Nazare a subliniat că inflația va începe să scadă de la începutul verii și estimează că va ajunge la 4% până la finalul anului.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că fondurile europene care vor fi puse la dispoziție României vor contribui de asemenea la creșterea economică:

“Din datele pe care le avem, creșterea economică este evaluată precaut la 1%, având 20 de miliarde de euro fonduri europene diverse. Eu cred că acești bani se vor vedea pe măsură ce vom înainta în an”.