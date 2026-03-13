Fuga bugetarilor după salarii mai mari. Cseke Attila reclamă că angajați din ministerul lui se mută la altele unde sporurile ating 40%

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila reclamă că angajații din ministerul pe care îl conduce pleacă către alte ministere din cauza diferențelor salariale. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila reclamă că angajații din ministerul pe care îl conduce pleacă către alte ministere din cauza diferențelor salariale și a prezentat o notă de informare în acest sens în ședința de guvern în care a cerut "cooperare imediată pentru noua lege a salarizării bugetare".

În document el a spus că de exemplu, la ministere precum Ministerul Fonduri Europene sau Ministerul Transporturilor, stimulentele pot fi de până la 30% din salariul de bază, în timp ce la alte ministere, precum Ministerul Finanțelor sau Ministerul Muncii, stimulentele pentru angajații care lucrează în proiecte care fac parte din Planul Național de Redresare și Reziliență ajungă până la 40% din salariu, la care se mai poate adăuga și un stimulent de 25%

Ministrul Dezvoltării reclamă că trendul plecărilor angajaților din ministerul său către ministere care au salarii mai mari este unul îngrijorător și atrage atenția că programele care au finanțare externă ar putea afi afectate de această migrație a angajaților de la stat.

Cseke Atilla cere ca Guvernul să vină în perioada următoare cu noua lege a salarizării care să elimine aceste diferențe salariale.

Nu este singurul ministru care a cerut ca Guvernul să pregătească noua lege a salarizării bugetare, care e jalon în PNRR.

O solicitare a fost făcută și de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a spus că e o anomalie că sunt angajați în acest minister care au salarii mai mari decât ministrul.

La rândul său, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a atras atenția că indemnizația pe care o primește este de aproximativ 12.000 lei și că nu a mai fost majorată din 2017.

Legea salarizării bugetare trebuie să fie adoptată în vara acestui an. Este jalon în PNRR și prevede că sporurile pe care le primesc bugetarii pot fi de maxim 20%.

Planul fiscal spune însă că noua lege a salarizării bugetare, cea care ar putea aduce majorări de salarii, poate fi aplicată abia atunci când deficitul bugetar ajunge la 5% din PIB.