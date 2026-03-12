Răspunsul Liei Olguței Vasilescu pentru mama lui Bolojan: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră”

Lia Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns mamei lui Bolojan, spunând că „nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile”. Mai mult, primarul Craiovei a adăugat: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră”.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor.

Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri). Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?

P. S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Floarea Bolojan, mama premierului României, i-a cerut fiului ei să nu demisioneze doar pentru că PSD îi cere asta. Femeia de 87 de ani spune că Ilie Bolojan s-a născut dintr-un pământ puternic şi că, dacă va pierde funcţia de la Palatul Victoria, nu va fi rău pentru el, pentru că va reveni acasă, aproape de ea.

„Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului. Dacă ei vor să te dea afară, deie-te. Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea", a fost mesajul Floarei Bolojan pentru fiul ei.

Ea a făcut referire și la primarul Craiovei.

„Lia Olguța (amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a spus femeia, în interviul pentru Libertatea.