PNL cere PSD să nu depună amendamente la buget: Ar fi doar un pretext să distrugă această Coaliţie

Gabriel Andronache, liderul deputaţilor PNL. Sursa foto: Agerpres

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că, pentru un buget realist și corect, grupurile parlamentare din coaliție ar trebui să se abțină de la votarea amendamentelor la proiectul Guvernului, subliniind că bugetul nu poate fi subminat în Parlament. El speră ca Partidul Social Democrat (PSD) să înțeleagă acest lucru, avertizând că, dacă nu o va face, situația va fi gravă și bugetul ar putea deveni doar un pretext, iar problema reală ar fi intenția PSD de a submina coaliția.

"Pentru a avea un buget realist şi corect, grupurile parlamentare ale partidelor din coaliţie ar trebui să cadă de acord să nu voteze amendamente la proiectul Guvernului.

Odată ce ne-am înţeles în coaliţie pe proiectul de buget, ar fi un joc complet ipocrit să mai venim cu modificarea lui în Parlament. Nu se poate submina bugetul Guvernului în Parlament", a transmis Gabriel Andronache joi, într-o postare pe Facebook.

Totodată, liderul deputaților PNL a menţionat că speră ca cei de la PSD să înţeleagă gravitatea lucrurilor.

"Sper ca PSD să înţeleagă acest lucru. Dacă însă nu va înţelege, va fi o chestiune gravă. Probabil că bugetul ar fi atunci doar un pretext, iar problema reală ar fi că PSD vrea să distrugă această coaliţie şi să ia toată puterea în România", a mai scris Gabriel Andronache pe cunoscuta reţea socială.

PSD a anunţat joi că va aviza, cu obiecţii, proiectul de buget, pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Ilie Bolojan, arătând că mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună toate elementele respinse în mod nejustificat.