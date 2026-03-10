Aur produs în laborator versus aur extras din mină: care este diferența reală de preț, puritate și valoare de investiție

Brățări de aur. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aurul a fost considerat dintotdeauna un simbol al stabilității și al valorii, însă evoluțiile tehnologice au adus în discuție o nouă alternativă: aurul creat în laborator. Deși este identic din punct de vedere chimic cu aurul extras din mină, există întrebări legate de preț, puritate și valoarea sa ca investiție. Iată care sunt, de fapt, diferențele dintre cele două și ce ar trebui să știi înainte de a alege între aurul tradițional și cel produs în laborator.

Este aurul produs în laborator aur adevărat?

Aurul produs în laborator se referă în principal la aur produs sau rafinat în afara procesului tradițional de minerit, folosind tehnologii de laborator.

Aurul creat în laborator este identic chimic cu aurul extras din mină, având aceeași structură atomică, aceeași densitate, același punct de topire și chiar aceleași niveluri de carataj.

Aurul realizat cu adevărat în laborator este creat atom cu atom în condiții controlate. De asemenea, este încă foarte rar și nu este disponibil pe scară largă în comerț. Totuși, da — aurul produs în laborator este aur real.

Aur produs în laborator vs aur extras din mină: comparația prețului

Aurul produs în laborator nu este mai ieftin decât aurul extras din mină. De fapt, poate fi ușor mai scump deoarece metodele de producție sunt tehnologic complexe și încă se află în faza de extindere și adaptare pe piață.

Procesul de purificare, certificare și aliere adaugă de asemenea costuri, la fel ca în cazul aurului extras din mină. În practică, te poți aștepta la prețuri aproape similare între cele două, deoarece nivelul de puritate disponibil pe piață în prezent este același.

Comparația purității și calității

Atât aurul produs în laborator, cât și cel extras din mină pot fi rafinate până la 24K (99,9% aur) și pot fi transformate în aliaje de 18K sau 14K.

Densitatea, maleabilitatea, durabilitatea și rezistența la oxidare rămân aceleași. Prin urmare, pentru bijuterii, ambele tipuri se comportă la fel în condiții normale de purtare, atâta timp cât produsul respectă standardele stabilite de carataj și marcajul oficial (hallmark).

Înțelegerea potențialului de investiție

Aurul a fost în mod tradițional un instrument de protecție împotriva inflației și incertitudinii pieței. Valoarea sa depinde de puritatea în carate și de prețul global al aurului, fără a conta dacă este extras din mină sau crescut în laborator.

Aurul extras din mină are o reputație bine stabilită la revânzare, fiind acceptat pe scară largă în piețele de amanet și în tranzacțiile cu lingouri.

Aurul creat în laborator poate fi și el revândut, însă vizibilitatea și acceptarea standardizată pot varia, depinzând în mare măsură de certificare.

Pe care să îl alegi?

Dacă prioritizezi impactul etic și asupra mediului, precum și transparența și trasabilitatea achiziției, atunci aurul produs în laborator poate fi alegerea potrivită, deoarece te poziționează ca un cumpărător orientat spre sustenabilitate.

În schimb, dacă ești interesat mai mult de profilul tradițional de investiție și vrei să păstrezi aurul ca valoare istorică sau de patrimoniu, aurul extras din mină ar putea fi opțiunea mai potrivită, deoarece are o rețea de revânzare mai bine stabilită.

O plasă de siguranță financiară

Gândește-te la aur ca la „pătura de siguranță” a lumii financiare, ceva care nu iese niciodată din modă. În timp ce criptomonedele pot părea uneori ca un vis febril, iar piața bursieră se comportă adesea ca un rollercoaster, aurul este acel lucru stabil și greu pe care îl ții în mână și care a însemnat „valoare” timp de mii de ani.

În esență, este una dintre cele mai bune protecții împotriva haosului vieții. Când costul vieții începe să crească sau când știrile globale devin prea instabile, aurul tinde să rămână ferm pe poziții, acționând ca un gardian tăcut al economiilor tale.

Investiția în aur nu înseamnă întotdeauna urmărirea unui câștig uriaș peste noapte. De multe ori, este vorba despre liniștea sufletească care vine din deținerea unui lucru real, indestructibil și recunoscut universal. Este o modalitate de a te asigura că, indiferent cât de mult se schimbă lumea, averea ta câștigată cu greu are o fundație solidă pe care să se sprijine.