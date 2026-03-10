Conflictul din Golf afectează agricultura. Fermierii români cer reducerea accizelor la combustibili

Această scumpire vine într-un moment extrem de sensibil pentru agricultori, deoarece începutul lucrărilor de primăvară presupune un consum mare de combustibil pentru utilaje. sursa foto: Getty

Creșterea rapidă a prețului motorinei, provocată de tensiunile din Golful Persic, îi pune pe fermieri într-o situație dificilă chiar în momentul în care începe campania agricolă de primăvară. Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), organizație care reprezintă fermierii și cooperativele agricole din România, cere Guvernului mai multe măsuri de urgență pentru a reduce presiunea financiară asupra sectorului agricol, relatează Agerpres.

Printre principalele solicitări se numără suspendarea sau reducerea accizelor la combustibili și amânarea unor obligații fiscale ale fermierilor. Organizația cere și majorarea bugetului Ministerului Agriculturii, astfel încât sectorul să poată face față noilor costuri.

„Având în vedere situaţia de criză economică indusă ca urmare a conflictului din Golf şi impactul semnificativ asupra activităţii economice a fermierilor şi cooperativelor agricole, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită Guvernului României adoptarea, în regim de urgenţă, a următoarelor măsuri cu caracter excepţional: majorarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, cel puţin cu rata inflaţiei faţă de anul 2025; suspendarea temporară sau reducerea accizelor la combustibili, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene privind impozitarea produselor energetice (conform Anexei comparative privind statele membre UE); asigurarea imediată a lichidităţilor necesare prin accelerarea rambursării TVA către producătorii din sectorul agroalimentar, decontarea concediilor medicale restante, plata ajutorului de stat pentru acciza la motorină restantă, urgentarea efectuării plăţilor APIA”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Pe lângă aceste măsuri, fermierii cer și un moratoriu temporar pentru anumite obligații fiscale. Mai exact, AAC solicită ca plata taxelor și contribuțiilor sociale datorate de fermieri și cooperative să fie amânată până la 31 iulie 2026.

De asemenea, organizațiile din agricultură cer statului să ofere garanții pentru credite destinate capitalului de lucru, astfel încât fermierii să poată plăti motorina, salariile și inputurile agricole necesare pentru producție.

Potrivit reprezentanților sectorului agricol, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au provocat fluctuații puternice pe piața energiei, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețului motorinei. În doar câteva zile, litrul de motorină s-a scumpit cu peste un leu.

Această scumpire vine într-un moment extrem de sensibil pentru agricultori, deoarece începutul lucrărilor de primăvară presupune un consum mare de combustibil pentru utilaje.

„Orice majorare de preţ a carburantului se reflectă direct şi imediat în costurile de producţie suportate de fermieri. Motorina reprezintă un input esenţial pentru activitatea agricolă, fiind utilizată în toate etapele procesului de producţie: pregătirea terenului, semănat, aplicarea tratamentelor, irigaţii, recoltare şi transport. Creşterea accelerată a preţului carburantului riscă să agraveze situaţia economică a fermierilor, într-un context deja marcat de majorarea costurilor cu inputurile, volatilitatea pieţelor agricole şi impactul repetat al fenomenelor climatice extreme”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții Alianței spun că alte state din Uniunea Europeană au luat deja măsuri pentru a-și proteja agricultorii și economia națională.

„În acest context, procesul de elaborare şi aprobare a bugetului de stat pentru anul 2026 reprezintă un moment determinant pentru adoptarea unor măsuri urgente menite să asigure stabilitatea economică a exploataţiilor agricole şi continuitatea producţiei agricole naţionale”, se menţionează în documentul citat.