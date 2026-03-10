Bugetul pentru 2026. Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi primele bugetarilor rămân „înghețate” la nivelul din decembrie 2025

Bancnote românești. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bugetul pentru 2026 a fost publicat marți, de Ministerul Finanţelor, împreună cu expunerea de motive. Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi primelor în sectorul public sunt „înghețate” cel mult la nivelul lunii decembrie 2025, iar acordarea indemnizaţiei de hrană, în valoare de 347 lei pe lună, va fi doar pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net, se arată în document.

Potrivit sursei citate, la estimarea cheltuielilor bugetare au fost avute în vedere prevederile legislative în vigoare inclusiv impactul generat de continuarea aplicării în anul 2026 a măsurilor aprobate prin mai multe acte normative, unul dintre acestea fiind Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, se are în vedere menţinerea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, inclusiv indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2025.

De asemenea, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, primele şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, vor rămâne cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie, de conducere şi de înalţi funcţionari publici, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se va compensa cu timp liber corespunzător în următoarele 90 de zile după prestarea muncii suplimentare.

Ce bugetari vor primi vouchere de vacanță și indemnizații de hrană în 2026

Pe de altă parte, se vor acorda vouchere de vacanţă în cuantum de 800 de lei, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei, pentru perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026. De asemenea, indemnizaţia de hrană (347 lei pe lună) va fi acordată numai personalului încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislaţiei specifice.

Alte prevederi vizează:

necompensarea în bani, la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, a concediilor neefectuate aferente anului 2026;

neacordarea de premii/prime/ore suplimentare/bonusuri sau alte drepturi de natura similară, bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă;

menţinerea la nivelul lunii decembrie 2025 a contribuţiei pentru personalul neclerical;

menţinerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2025.

Cât vor primi bugetarii diurnă pe zi în 2026

Tot pentru acest an, plata sumelor stabilite în favoarea personalului bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, se va realiza după o procedură similară celei stabilite pentru hotărârile judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2025.

În acelaşi timp, întreg personalul plătit din fonduri publice va beneficia numai de diurna stabilită potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.714/2018, respectiv 23 de lei/zi, iar ajutoarele, indemnizaţiile sau alte drepturi la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă/serviciu, încetarea mandatului sau la trecerea în rezervă nu se vor mai acorda.

În schimb, se prevede menţinerea în plată la nivelul lunii decembrie 2025 a tuturor categoriilor de indemnizaţii acordate în conformitate cu prevederile legale pentru: veteranii şi văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, artişti interpreţi, academicieni, rente viagere pentru sportivi şi altele asemenea.