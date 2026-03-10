Volkswagen reduce 50.000 de locuri de muncă în Germania. Compania a anunțat cel mai mic profit din ultimii 10 ani

1 minut de citit Publicat la 14:18 10 Mar 2026 Modificat la 14:18 10 Mar 2026

Volkswagen reduce 50.000 de locuri de muncă în Germania. Foto: Getty Images

Volkswagen a anunțat că va reduce 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, după ce profitul companiei a coborât la cel mai mic nivel din 2016 încoace, scrie BBC.

Directorul executiv Oliver Blume le-a transmis acționarilor că disponibilizările vor avea loc în Germania și vor afecta întregul grup, inclusiv mărcile Audi și Porsche.

Cel mai mare producător auto din Europa a precizat că profitul net a scăzut cu aproximativ 44% în 2025.

Compania spune că a fost afectată de tarifele de import impuse de SUA, de concurența puternică din China și de costurile ridicate de restructurare generate de tranziția către vehicule electrice.

Grupul estimează o revenire în anul următor, însă directorul financiar a subliniat că va fi nevoie de o reducere „riguroasă” a costurilor.

„În total, aproximativ 50.000 de locuri de muncă urmează să fie eliminate până în 2030 în cadrul Grupului Volkswagen din Germania. Activăm într-un mediu fundamental diferit”, a scris Blume într-o scrisoare adresată acționarilor, inclusă în raportul anual al companiei.

Grupul ajunsese deja la un acord cu sindicatele pentru eliminarea a peste 35.000 de locuri de muncă la nivel național, într-un mod „responsabil din punct de vedere social”, până în 2030, cu scopul de a economisi aproximativ 15 miliarde de euro.

Volkswagen, la fel ca alți producători auto germani, a fost puternic afectat de scăderea cererii pentru mașinile sale în China, o piață care în trecut era foarte profitabilă. În același timp, mărcile chinezești au început să se extindă în Europa, ceea ce a intensificat concurența pentru vânzări.

Decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife de 25% pentru importurile de automobile a făcut situația și mai dificilă.

În rezultatele sale anuale, Volkswagen a anunțat că profitul net după taxe a scăzut de la 12,4 miliarde de euro la 6,9 miliarde de euro anul trecut.

Pentru 2026, Volkswagen estimează o marjă a profitului operațional între 4% și 5,5%, posibil chiar mai mică decât nivelul de 4,6% obținut în acest an.

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a avertizat că marja de profit a grupului „nu este suficientă pe termen lung” și a spus că sunt necesare noi reduceri de costuri.

„Putem realiza acest lucru doar dacă vom continua să reducem costurile cu maximă rigoare. Vom veni cu o strategie în lunile următoare”, a spus el.