Surse: Americanii ar fi cerut să folosească Baza Kogălniceanu pentru alimentarea avioanelor care atacă Iranul. A fost convocat CSAT

<1 minut de citit Publicat la 15:25 10 Mar 2026 Modificat la 15:39 10 Mar 2026

Baza Mihail Kogălniceanu. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, potrivit unor surse oficiale. CSAT a fost convocat de pe o zi pe alta. Palatul Cotroceni nu a transmis încă anunțul oficial și ordinea de zi a ședinței.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Statele Unite ar fi solicitat României să poată folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, pentru operațiuni logistice și de realimentare.

Subiectul ar urma să fie discutat în ședința CSAT.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiunile din Afaganistan de repatriere a soldaților. SUA au cerut folosirea bazei și anul trecut, când au atacat Iranul, însă baza nu a mai fost folosită pentru că nu a mai fost nevoie.

Totodată, la ședința CSAT, ar putea fi discutat și subiectul Ucraina, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski vine, joi, la București.