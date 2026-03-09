Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali

Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni. Sursa foto: Profimedia

Compania Agility Robotics dezvoltă robotul umanoid Digit la fabrica Toyota din Canada, care va prelua joburi extrem de repetitive şi banale. Acest robot ar urma să rezolve o criză de pe piaţa forţei de muncă, întrucât companiile au observat că oamenii refuză să se mai angajeze la un astfel de job. Industria auto și producția farmaceutică se numără printre principalele beneficiare, notează Business Insider.

Daniel Diez, directorul comercial al Agility, a declarat pentru sursa amintită că există o legătură între companiile pe care le vizitează în întreaga lume. În Germania, Coreea, Japonia sau SUA, producătorii pur și simplu nu au suficienți oameni care să își dorească să lucreze în locuri de muncă banale și repetitive.

„Este exact aceeași problemă: deficitul de forță de muncă pentru aceste sarcini fizice extrem de repetitive”, a spus Diez. „Pur și simplu nu pot găsi oamenii care să facă această muncă.”

Criză de personal în industria prelucrătoare

Pe lângă posturile vacante, retenția talentelor rămâne o preocupare majoră pentru producători, conform unui sondaj din 2024 realizat în peste 200 de companii de The Manufacturing Institute și Deloitte.

Diez a spus că există „efecte cumulative” pentru așa-numitul deficit de forță de muncă.

Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni. Sursa foto: Profimedia

O parte semnificativă a forței de muncă din industria prelucrătoare are vârsta de 55 de ani și peste, a spus el, ceea ce înseamnă că se apropie de pensionare. Sondajul privind populația actuală realizat de BLS indică o cifră de puțin peste 25%.

Dacă luăm în considerare şi eforturile Administrației Trump de a readuce producția onshore, despre care Diez a spus că nu va face decât să creeze mai multe locuri de muncă și o nevoie mai mare de automatizare.

„Această relocalizare a producției în SUA se va produce doar printr-o combinație de angajare umană și tehnologie de automatizare, cum ar fi oamenii și robotica”, a spus el.

Producătorii auto au nevoie de roboți umanoizi

Producătorii auto se pregătesc în mod special pentru această schimbare de direcție. Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz și Hyundai, printre alții, au făcut investiții semnificative în roboți umanoizi, cu perspectiva ca aceștia să lucreze pe liniile de asamblare în viitorul apropiat.

Boston Dynamics a dezvăluit în ianuarie o nouă versiune a Atlas, un umanoid complet electric, pe care startup-ul își propune să îl implementeze în fabrica Hyundai din Georgia în câțiva ani.

Fostul CEO al companiei, Robert Playter, a declarat anterior pentru Business Insider că Boston Dynamics ajută companiile să se pregătească pentru declinul populației și creșterea cererii de producție.

La fabrica Toyota Motor din Ontario, producătorul auto începe cu trei roboți Digit care vor îndeplini simpla sarcină de a muta saci sau recipiente din plastic dintr-un loc în altul.

Există roboți care ar putea executa sarcini mult mai complexe, în timp ce unii experți din industrie spun că umanoizii sau roboții cu două picioare și două brațe, sunt încă la ani distanță de a fi scalabili. O parte din argumentul pentru factorul de formă biped este integrarea mai ușoară în fabricile existente sau mai vechi, a spus Diez.

Diez a spus că orice industrie cu sarcini extrem de repetitive este pregătită pentru adoptarea roboților umanoizi. Industriile pe care Agility Robotics le înregistrează cu cele mai multe solicitări „inbound” provin din logistica depozitelor, îndeplinirea comenzilor online, industria auto și producția farmaceutică, a spus el.

„Nu trebuie să convingem oamenii că aceasta este o nevoie tehnologică”, a spus Diez. „Avem mai mult decât destui roboți care vin la noi.”