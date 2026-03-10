Partidul lui Viktor Orban propune o lege pentru a menține blocați aurul și banii confiscați de la banca de stat ucraineană

Oficialii maghiari insistă că întrebările cheie despre convoi rămân nerezolvate. Foto: Profimedia Images

Partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, a introdus luni un proiect de lege care vizează consolidarea confiscării controversate de săptămâna trecută a celor 35 de milioane de euro în numerar și a 9 kg de aur de la banca de stat ucraineană, potrivit Politico.

Măsura ar permite autorităților să înghețe activele în timp ce se desfășoară o anchetă de securitate națională.

Propunerea, introdusă de liderul parlamentar Fidesz, Máté Kocsis, ar trata cele 35 de milioane de euro, 40 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur confiscate de la vehiculele legate de Oschadbank, deținută de statul ucrainean, drept bunuri confiscate până când autoritatea fiscală și vamală din Ungaria își va finaliza ancheta.

Potrivit publicației maghiare Telex, parlamentarii intenționează să dezbată legislația în cadrul unei proceduri rapide neobișnuite, după ce comisia de securitate națională a parlamentului se va întruni luni.

Autoritățile maghiare spun că examinează dacă convoiul - oprit în timp ce tranzita țara săptămâna trecută - a reprezentat riscuri pentru securitatea națională. De asemenea, investighează originea și utilizarea preconizată a banilor.

Oficialii maghiari insistă că întrebările cheie despre convoi rămân nerezolvate. Liderul parlamentar Fidesz, Kocsis, a descris episodul drept un „convoi scandalos de aur ucrainean” și a declarat că anchetatorii examinează dacă transportul unor cantități atât de mari de numerar și lingouri ar putea reprezenta riscuri de securitate pentru Ungaria.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a criticat decizia X, acuzând Budapesta că încearcă să legitimeze retroactiv o confiscare ilegală. „Ungaria se prăbușește într-o spirală a nelegiuirii”, a scris Sybiha, numind proiectul de lege „o recunoaștere de facto a faptului că acțiunile Ungariei nu au niciun temei legal”.

Diplomaţia ucraineană şi-a exprimat luni indignarea faţă de relele tratamente aplicate celor şapte angajaţi bancari ucraineni, arestaţi săptămâna trecută în Ungaria, dintre care unul a trebuit să fie internat în spital după ce i s-a administrat, prin constrângere, o injecţie cu medicamente, relatează France Presse, potrivit Agerpres.