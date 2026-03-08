ANM: Vremea s-ar putea schimba radical la sfârșitul lunii martie. Cel mai rău scenariu aduce temperaturi scăzute și ninsori

Administrația Națională de Meteorologie atrage atenția că această estimare sezonieră privind vremea în lunile martie, aprilie și mai are o probabilitate de 60%. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că deși primăvara a început cu temperaturi ridicate și cer senin, spre finalul lunii martie și în luna aprilie, vremea s-ar putea schimba radical, deoarece ar putea apărea o masă de aer rece. În acest scenariu, temperaturile vor scădea, se vor produce înghețuri și brume târzii și chiar ninsori.

„Tiparul de circulație atmosferică ar putea să se schimbe radical spre finalul luni martie și în aprilie. Încălzirea stratosferică majoră de la începutul lunii martie ar putea influența dinamnica atmosferică în următoarele săptămâni prin apariția configurațiilor de blocaj la latitudini nordice, iar asta însemnă că mase de aer rece vor fi împinse latitudinal spre sud”, a explicat ANM, într-o postare pe Facebook, în care a făcut publică estimarea sezonieră pentru lunile martie-mai.

Dacă acest scenariu se îndeplinește, vor scădea temperaturile și se vor produce înghețuri și brume târzii și chiar ninsori.

„Iar pe de altă parte ciclonii vor avea traiectorii mai sudice, inclusiv peste bazinul Mării Mediterane și vor fi episoade cu precipitații. Prezenta estimare indică precipitații peste mediia multianuală în aprilie, îndeosebi în sud, iar în luna mai în vest și nord-vest. Termic, chiar dacă în toate cele 3 luni de primăvara temperaturile estimate sunt fie apropiate de normal sau ușor peste, asta nu exclude posibilitatea pentru intervale cu vreme rece”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în luna martie

În luna martie se estimează o vreme mai caldă în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce regimul precipitațiilor se va menține deficitar. Așadar o lună martie, care potrivit acestei estimări va încheia ușor peste normal din punct de vedere termic și cu puține precipitații.

Cum va fi vremea în luna aprilie

Pentru luna aprilie este estimată o vreme mai caldă în nord-vestul țării, iar cantitățile de precipitații ar putea depăși mediile climatologice, în special în regiunile sudice.

Astfel, mai ales în privința precipitațiilor, luna aprilie ar putea arăta diferit față de martie, cu un posibil excedent de precipitații față de normal pe sud, ceea ce indică o activitate ciclonică mai intensă în bazinul Mării Mediterane.

Cum va fi vremea în luna mai

În luna mai sunt estimate cantități de precipitații mai însemnate în vest și nord-vest, pe fondul activității ciclonilor nord-atlantici sau a celor mediteraneeni, cu traiectorii peste Câmpia Panonică. Din punct de vedere termic, valorile se vor situa în jurul normelor climatologice.

„Cea mai ploioasă lună a primăverii ar putea aduce precipitații mai intense în vest și nord-vest (urmare a activității ciclonilor nord Atlantici, sau a ciclonilor mediteraneeni cu traiectorii peste Câmpia Panonică, iar în evoluția temperaturii încă nu există un semnal consistent pentru a putea spune cu certitudine dacă va fi mai cald sau mai rece față de normal)”, a transmis ANM.

Precizările ANM

Administrația Națională de Meteorologie atrage atenția că această estimare sezonieră privind vremea în lunile martie, aprilie și mai are o probabilitate de 60%.

„Estimările sezoniere au un grad de realizare de aproximativ 60% și sunt realizate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie utilizând modelul numeric IFS-System 5 de la ECMWF (sistem numeric complex care simulează evoluția cuplată a componentelor principale ale sistemului terestru).

Sunt prezentate valorile medii estimate pentru temperatura aerului și precipitații, precum și anomaliile față de media perioadei 1993 – 2016.

Prognoza sezonieră nu indică starea vremii la un punct fix și o anumită dată, ci probabilitatea ca o anumită perioadă să se încadreze într-un anumit regim termic sau pluviometric, acuratețea fiind intrinsec limitată de variabilitatea internă a atmosferei și de imperfecțiunile în reprezentarea proceselor fizice la scară mică.

Prin urmare, din punct de vedere științific, o estimare sezonieră nu este o certitudine, ci o probabilitate. Ea nu spune „va ploua pe 12 aprilie”, ci „există o probabilitate de 60% ca luna aprilie să fie mai ploiosă decât media istorică într-o anumită regiune”.

Acuratețea este mai mare în zonele tropicale și mai scăzută la latitudinile medii (cum este România), unde circulația maselor de aer este mult mai variabilă”, a precizat ANM.