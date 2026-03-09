Victor Negrescu cere activarea unui fond european pentru a-i sprijini pe fermierii afectați de scumpirea carburanților

Victor Negrescu vrea să existe măsuri concrete pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor carburanți din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat luni, la Antena 3 CNN, că cere activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor carburanți din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. El a mai adăugat că fie banii vor ajunge direct la aceștia, fie vor fi folosiți pentru crearea unor mecanisme de sprijin pentru fermieri.

„Am solicitat Comisiei Europene să folosească reglementările în vigoare pentru sprijinirea statelor membre care sunt afectate de această creștere a prețurilor carburanților și există, în această logică, un fond de rezervă special pentru fermieri, care a mai fost folosit și anterior pentru situații de criză, fie că vorbim de Ucraina, fie că vorbim de calamități naturale.

În acest fond de rezervă avem câteva zeci de miliarde de euro care ar putea să fie puși la dispoziția statelor membre. Statele membre, de îndată ce acest mecanism ar fi declanșat, trebuie să prezinte o serie de argumente, de explicații, și ar putea să primească din acest fond de rezervă bani tocmai pentru a-i sprijini pe fermieri. Cum s-ar putea folosi acești bani? Fie banii vor ajunge direct la fermieri, fie banii vor fi folosiți pentru crearea unor mecanisme de sprijin pentru fermieri pe elemente complementare.

De exemplu, pe zona de îngrășăminte, unde avem o creștere a prețurilor. Sunt multe modalități prin care direct fermierii ar putea să fie ajutați. Eu nu am vrut să mai aștept. Am lansat această solicitare de dimineață. Există deja un sprijin important la nivelul Parlamentului European.

Comisia Europeană se va întâlni în cursul acestei săptămâni în reuniunea sa săptămânală și sper ca comisarul pentru Agricultură să preia această idee, să declanșeze mecanismul și destul de rapid să avem o soluție de sprijin pentru fermieri, în așa fel încât ceea ce vor face în această primăvară să fie susținut și să nu fie afectată activitatea lor de prețurile carburanților”, a declarat acesta.

Vicepreședintele Parlamentului European a mai subliniat că, la nivel național, Guvernul României ar trebui să aibă în vedere măsuri pentru a-i sprijini pe fermieri în acest context dificil.

De asemenea, întrebat care este suma cu care ar urma să fie ajutați fermierii europeni, Victor Negrescu a răspuns că:

„Aici este decizia pe care Comisia Europeană trebuie să o ia, au câteva zeci de miliarde de euro la dispoziție și din fondul de flexibilitate, resurse financiare există, aici va depinde de modul în care statele membre argumentează și explică impactul real.

În sensul acesta, și la nivelul României, Executivul ar trebui deja să se gândească la aceste aspecte și, de asemenea, să coalizeze și alte state membre care vin cu o solicitare similară.

Din păcate, vedem că impactul este inegal între statele membre. Avem state precum Spania, unde nu există niciun fel de impact și state din estul Europei care sunt mai impactate. În sensul acesta trebuie să apelăm la acest mecanism comun european, pentru că Europa are fondurile și soluțiile pentru a ne sprijini și a-i ajuta pe fermieri în contextul actual”, a încheiat Victor Negrescu.