Prețurile energiei în UE, de două ori mai mari decât în SUA și China. Ce măsuri pregătește Bruxellesul pentru industrie

Comisia Europeană intenționează să protejeze industria grea de creșterea prețurilor la electricitate. sursa foto: Getty

Liderii Uniunii Europene analizează posibilitatea revizuirii taxelor, tarifelor pentru rețelele electrice și costurilor legate de carbon incluse în prețul energiei, ca soluție rapidă pentru sprijinirea industriilor aflate în dificultate, în contextul în care atacurile din Strâmtoarea Ormuz au provocat turbulențe pe piețele energetice, scrie Euronews.

Pe fondul costurilor ridicate care continuă să afecteze competitivitatea economică și activitatea industrială, Comisia Europeană intenționează să protejeze industria grea de creșterea prețurilor la electricitate, analizând posibile modificări ale taxelor naționale, tarifelor de rețea și costurilor de carbon. Informațiile apar într-un document discutat de liderii UE.

Industriile mari consumatoare de energie, precum cele chimice, siderurgice și de aluminiu, care depind de cantități mari de electricitate pentru a funcționa, cer de mai mult timp Uniunii Europene să intervină pentru a reduce prețurile la electricitate și gaze. Solicitările au fost formulate chiar înainte ca piața energetică să fie zguduită suplimentar de creșterea prețurilor, după loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

Potrivit documentului Comisiei, în prima jumătate a anului 2025 prețurile la electricitate pentru industrie în Uniunea Europeană au fost de peste două ori mai mari decât în Statele Unite și China. În cazul gazelor, diferența este și mai mare, prețurile din UE ajungând la un nivel de patru ori mai ridicat decât în SUA.

Schimbările sunt analizate în perspectiva reuniunii Consiliului European programate pentru 19 și 20 martie.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a intervenit deja înaintea summitului european. Pe 4 martie, ea a declarat presei italiene că guvernul de la Roma este pregătit să majoreze taxele pentru companiile care obțin profituri excesive din creșterea prețurilor la gaze provocată de criza din Orientul Mijlociu.

„Vom face tot ce putem pentru a opri speculațiile. Sunt pregătită să reacționez, dacă va fi necesar, chiar și prin creșterea taxelor pentru companiile care ar putea specula prețurile prin facturile la energie”, a declarat Meloni.

Între timp, la Bruxelles, liderii UE au identificat trei direcții principale pentru reducerea rapidă a prețurilor la energie.

Prima vizează taxele naționale aplicate electricității, care variază considerabil între cele 27 de state membre și pot ajunge până la 22%, reprezentând aproximativ 10% din factura de energie în mai multe țări europene.

Pe agenda summitului se află și tarifele de rețea, care acoperă costurile infrastructurii utilizate pentru transportul energiei electrice. Acestea reprezintă, în medie, aproximativ 18% din factura industrială la electricitate.

În fine, liderii europeni vor discuta și costurile legate de emisiile de carbon pentru producerea energiei electrice, care reprezintă aproximativ 11% din factura de electricitate pentru utilizatorii industriali.

Regulile actuale ale Uniunii Europene permit deja guvernelor să ofere sprijin financiar companiilor afectate de prețurile ridicate la electricitate, în special celor din sectoarele mari consumatoare de energie. În anumite scheme de ajutor, statele pot acoperi până la jumătate din costurile energiei electrice la nivel angro, cu condiția ca firmele să investească în tehnologii mai curate sau în flexibilitatea rețelei.

Reformele recente ale pieței de electricitate din UE, adoptate în 2024, au introdus și instrumente menite să stabilizeze prețurile, precum Contractele pentru Diferență (CfD) și acordurile de achiziție de energie pe termen lung (Power Purchase Agreements – PPA), care reduc legătura directă dintre prețul electricității și cel al gazului, oferind companiilor costuri energetice mai previzibile.

Totuși, reprezentanții industriei susțin că aceste soluții nu funcționează în practică.

„Narațiunea menținerii status quo-ului pentru a justifica actuala criză energetică este aceeași ca acum patru ani, cu singura diferență că NICIUNA dintre promisiunile privind soluțiile – PPA-uri, CfD-uri, mai multe energii regenerabile instalate, mai multă interconectare – nu a funcționat”, a declarat Federico Benito Dona, manager în cadrul Asociației Europene a Oțelului.

Dependența Uniunii Europene de combustibili fosili importați rămâne unul dintre factorii principali ai presiunii asupra prețurilor la energie. Aproximativ 67% din consumul de energie al blocului comunitar provine încă din combustibili fosili, majoritatea importați, au concluzionat liderii europeni.

În aceste condiții, Uniunea rămâne vulnerabilă la perturbările globale și la fluctuațiile de preț, așa cum arată tensiunile recente din Orientul Mijlociu, care au afectat rutele maritime prin Strâmtoarea Hormuz și au generat volatilitate pe piețele energetice internaționale.

Potrivit documentului analizat de liderii europeni, provocarea principală rămâne găsirea unui echilibru între măsurile rapide de sprijin pentru industrie și politicile pe termen lung menite să accelereze tranziția către o energie mai curată și mai accesibilă.