Țara europeană care oferă salarii de până la 5.600 € pe lună, fără studii. Se caută sute de muncitori

Alpiniștii utilitari pot câștiga în jur de 18 euro pe oră pentru un program standard de 40 de ore pe săptămână. Foto: Getty Images

Luxemburgul oferă sute de locuri de muncă bine plătite, chiar și pentru persoane fără diplomă. În prezent, pe piața muncii din Marele Ducat sunt disponibile aproximativ 370 de posturi, iar salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună, scrie demotivateur.fr.

Un job căutat și bine plătit

După ce Elveția a anunțat zeci de mii de locuri de muncă bine remunerate, și Luxemburgul vine cu o ofertă atractivă. De această dată este vorba despre meseria de alpinist utilitar, pentru care nu este necesară o diplomă.

În această lună sunt listate aproximativ 377 de oferte de angajare pentru acest tip de muncă. Meseria a devenit mai bine plătită după actualizarea contractului colectiv din domeniul curățeniei, în mai 2025. În Luxemburg, alpiniștii utilitari pot câștiga în jur de 18 euro pe oră pentru un program standard de 40 de ore pe săptămână.

Salariile pot ajunge la 5.600 de euro

Un începător poate câștiga între 3.200 și 3.500 de euro brut pe lună. Pentru cei cu experiență, veniturile pot urca până la aproximativ 5.600 de euro brut lunar.

Deși angajatorii nu cer o diplomă anume, există câteva cerințe importante. Experiența de unu-doi ani în domeniu reprezintă un avantaj, dar sunt apreciate mai ales anumite aptitudini: lipsa fricii de înălțime, capacitatea de a lucra pe scară sau pe acoperiș, disponibilitatea pentru program flexibil – uneori dimineața devreme sau în weekend – precum și permisul de conducere categoria B și un mijloc de transport propriu. De asemenea, este necesară cunoașterea limbii franceze sau a altei limbi pentru a înțelege instrucțiunile de siguranță.

Condiția fizică bună este esențială, deoarece munca poate fi solicitantă. Alpiniștii utilitari își transportă zilnic echipamentele și repetă aceleași mișcări timp îndelungat. În plus, activitatea se desfășoară adesea la înălțime, motiv pentru care unele companii oferă și sporuri de risc.

Chiar și așa, meseria devine tot mai răspândită, pe măsură ce clădirile cu fațade din sticlă sunt din ce în ce mai numeroase.