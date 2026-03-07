Profesorii vor boicota Evaluările Naționale. Un lider de sindicat îl atacă pe Nicușor Dan: „S-a gândit ce înseamnă 2,8% din PIB?”

Sute de profesori și de studenți au protestat în fața Palatului Cotroceni. FOTO: colaj Facebook Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Marius Nistor, președintele Federației Spiru Haret, a declarat că profesorii vor boicot examenele de Evaluare Națională, care vor avea loc la vară, după ce Guvernul a propus o alocare de 2,8% din PIB pentru Educație în bugetul național. Liderul de sindicat i-a reproșat, de asemenea, președintelui Nicușor Dan că nu își face timp să se vadă cu cadrele didactice, extrem de nemulțumite de măsurile de austeritate, și îl acuză că este „mână în mână” cu Executivul. Mai exact, acesta susține că consilierul pentru învățământ al președintelui a fost informat că urmează să fie tăiate sporurile de doctorat.

Liderul de sindicat s-a arătat revoltat că Nicușor Dan a ieșit, vineri seara, din Palatul Cotroceni să stea de vorbă cu protestatarii nemulțumiți de propunerile pentru șefia marilor parchete, în timp ce pentru cadrele didactice nu și-a făcut timp, în ciuda protestelor repetate.

„Consider că noi ca federații sindicale am greșit. Acțiunile de protest trebuia să le organizăm seara. Presupun că doar atunci prețedintele României ar fi ieșit la o întâlnire cu cadrele didactice. Dacă stau bine să mă gândesc când au venit peste 20.000 de cadre didactice la poarta domniei sale, anul trecut, în septembrie, nu s-a deranjat să iasă afară, dar măcar ne-a primit ca să ne asculte.

Domnia sa și-a dat un termen de vreo două luni, când cu cifrele pe masă, vom vedea cum anume vor putea fi combătute măsurile asumate pe Legea 141. Măsuri care au avut un efect nefast în învățământul preuniversitar.

Pentru că domnul Președinte avea o altă problemă. Prima dată nu s-a putut vedea cu noi după două luni pe motiv că nu avea un consilier pe probleme de învățământ. I-a venit consilierul, s-au cules date, dar domnia sa tot n-a avut timp să se întâlnească cu noi pentru că îi lipsea ministrul.

Are ministru, ne pregătim de acțiuni de protest, de boicotarea simulărilor, a examenelor naționale, și domnia sa tot nu are timp să se vadă cu noi. Pesemne că nu are absolut nimic de spus”, a spus Marius Nistor.

Președintele Federației Spiru Haret l-a acuzat pe șeful statului că este „mână în mână” cu Guvernul și este informat, înaintea profesorilor, despre măsurile de austeritate care îi afectează direct.

„Și adevărul e: cum poți să ai încredere în Președintele României sau în consilierii domniei sale atâta vreme cât noi ne ducem cu bună-credință la Cotroceni, încercăm să găsim o soluție la problemele pe care le avem în învățământul preuniversitar, ca să aflăm pe urmă din presă că, de fapt, Președinția este mână în mână cu Guvernul?

Iar consilierul este pe post de observator la întâlniri de taină ale profesorilor din învățământul universitar cu reprezentanți ai Guvernului, unde mai stabilesc ce măsuri de austeritate aplică sistemului de învățământ.

Eu vorbesc de consilierul pe probleme de educație care a știut că urma să se ia niște măsuri de austeritate, măsuri care s-au concretizat prin reducerea la jumătate a indemnizației pentru colegii noștri care au titlu de doctor.

N-a întrebat nimeni pe cei din preuniversitar care este punctul lor de vedere, pentru că sunt colegi de-ai noștri din preuniversitar care au fost afectați. Iar măsura respectivă a fost discutată doar cu un grup de rectori, din care face parte și actualul ministru al Educației, domnul Dimian, care ne iubește. Asta ne transmite: că ne iubește pe noi, profesorii, pe cei din învățământul preuniversitar, dar nu are timp să se vadă cu noi. Din prea mare dragoste”, a spus Nistor.

Astfel, liderul de sindicat a anunțat că vor fi boicotate exmanele naționale.

„Vor fi boicotate examenele naționale. Nu ne dorim acest lucru, dar se pare că Președinția și Guvernul României către așa ceva ne îndreaptă.

Când vorbim de boicotare, este vorba de boicotarea examenelor naționale care vor avea loc în vară. Acum discutăm de boicotarea simulărilor. Categoric că nu excludem nici acțiunile de protest în stradă. Dacă în septembrie anul trecut am venit peste 20.000, nicio problemă, mai venim încă o dată și încă o dată până când cei care n-au timp să se vadă cu noi vor înțelege că educația este o prioritate.

Acum am constatat următorul lucru: Președintele are o preocupare cu „umbrela nucleară” — aia din justiție. Dar umbrela nucleară vizavi de educație a luat-o vreodată în calcul? S-a gândit la ce înseamnă faptul că, în momentul de față, Guvernul României propune un buget de 2,8% din PIB pentru educație? Mai puțin de jumătate cât ar trebui să fie”, a spus Nisto.

Mai mult, acesta a afirmat că în timp ce cadrele didactice suferă din plin de pe urma măsurilor de austeritate li se transmite să dea „dovadă de responsabilitate” și să nu boicoteze examenele.