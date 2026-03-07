Donald Trump a anunțat o „coaliție militară” împotriva cartelurilor de droguri la reuniunea „Scutul Americilor”

„O dată pentru totdeauna, vom scăpa de ele”, a spus liderul de la Casa Albă, referindu-se la cartelurile de droguri. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat o nouă „coaliție militară”, sâmbătă, la reuniunea „Scutul Americilor”, la care au fost invitați lideri din America Latină și Caraibe. Președintele american a spus că această alianță va eradica cartelurile de narcotraficanți, relatează Agerpres.

„În această zi istorică, ne adunăm laolaltă pentru a anunța o coaliție militară nou-nouță pentru eradicarea cartelurilor criminale care ne afectează regiunea. Nucleul acordului nostru este un angajament de folosire a forţei militare letale pentru a distruge cartelurile şi reţelele teroriste sinistre. O dată pentru totdeauna, vom scăpa de ele”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele american i-a criticat dur pe liderii prezenți în în complexul său de golf Trump National Doral din Miami, în statul Florida, pentru că au permis ca aceste rețele să preia controlul asupra unor zone din țările lor.

Donald Trump a sugerat chiar, că în cadrul acestui acord, SUA ar putea folosi chiar și rachete împotriva liderilor cartelurilor dacă partenerii fac o astfel de solicitare.

„Lucrăm împreună cu voi pentru a face tot ce este necesar. Vom folosi rachete. Vreţi să folosim rachete?Sunt extrem de precise. Hop, direct în sufragerie, şi gata cu membrul cartelului”, a întrebat preşedintele american, referindu-se la criminalitatea organizată din regiune.

La reuniune au fost prezenți omologii săi din Argentina - Javier Milei, Bolivia - Rodrigo Paz, Costa Rica - Rodrigo Chavez, Republica Dominicană - Luis Abinader, Ecuador - Daniel Noboa, El Salvador - Nayib Bukele, Guyana - Irfaan Ali, Honduras - Nasry 'Tito' Asfura, Panama - José Raúl Mulino, Paraguay - Santiago Peńa, şi Trinidad-Tobago - Kamla Persad-Bissessar.



De asemenea, la eveniment a participat şi Jose Antonio Kast, ales preşedinte în Chile, care urmează să îşi preia mandatul miercurea viitoare.



Nu au fost prezenţi reprezentanţii Braziliei şi Mexicului, ţările latino-americane cu cele mai mari economii, şi Columbiei - Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, respectiv Gustavo Petro, care se remarcă prin ideologiile lor de stânga, diferite de ale celor care s-au aliat cu Trump.



La reuniune, liderul de la Casa Albă a fost însoţit de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, despre care a precizat că negociază alături de el cu cubanezii. Trump a afirmat cu această ocazie, din nou, că regimul comunist de la Havana „îşi trăieşte ultimele clipe”.