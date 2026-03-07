Primele tăieri din administrație. MAI anunță redimensionarea schemelor din prefecturi. Câți angajați vor rămâne în fiecare județ

07 Mar 2026

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă, începerea procedurilor de reducere a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, conform Ordonanței de urgență adoptate de Guvern.

"Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din Ordonanță, potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul coordonator emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului", anunță instituția citată într-un comunicat de presă.

Care sunt criteriile pe baza cărora Ministerul de Interne taie posturile din prefecturi

Conform MAI, la stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum:

numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect,

numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ,

numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte,

populația,

populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora,

problemele și dificultățile cu care se confruntă raportat la arealul geografic,

volumul activităților legate de legile proprietății.

Câte posturi dispar din prefecturi în fiecare județ

În consecință, schemele actuale de personal ale prefecturilor se prezintă astfel: Covasna - 33, Giurgiu - 33, Ilfov - 33, Bistrița-Năsăud - 34, Călărași - 34, Mehedinți - 34, Sălaj - 34, Tulcea - 34, Bihor - 35, Botoșani - 35, Brăila - 35, Buzău - 35, Caraș-Severin - 35, Dâmbovița - 35, Hunedoara - 35, Harghita - 35, Ialomița - 35, Mureș - 35, Neamț - 35, Satu Mare - 35, Sibiu - 35, Teleorman - 35, Vaslui - 35, Vâlcea - 35, Vrancea - 35, Alba - 36, Arad - 36, Brașov - 36, Gorj - 36, Maramureș - 36, Argeș - 37, Bacău - 37, Dolj - 37, Galați - 37, Olt - 37, Prahova - 37, Suceava - 37, Cluj - 39, Constanța - 39, Iași - 39, Timiș - 39, Municipiul București - 45.

Ministerul Afacerilor Interne - prin subsecretarul de stat coordonator - va coopera în continuare cu prefecții și subprefecții pe bază de dialog și sprijin instituțional pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și o tranziție funcțională în fiecare Instituție a Prefectului, a precizat instituția citată.