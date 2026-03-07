Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat într-un accident rutier în București. Poliția se află la fața locului

1 minut de citit Publicat la 12:13 07 Mar 2026 Modificat la 12:21 07 Mar 2026

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.

Surse Antena 3 CNN spun că ministrul, care se afla la volan, nu ar fi dat prioritate unei alte mașini, care efectua activități de ridesharing.

Două persoane din această mașină ar fi suferit răni ușoare în urma accidentului.

"Din informațiile pe care le avem, se pare că nu vorbim despre un accident grav.

Mașina pe care o conducea ministrul Alexandru Nazare era pe o stradă din Sectorul 1.

Se pare că ministrul era la volan și că nu ar fi acordat prioritate unei mașini care face transport persoane în regim de ride-sharing.

În acea mașină se aflau doi pasageri.

Surse: Doi pasageri din mașina cu care automobilul ministrului a intrat în coliziune au ajuns la spital

În urma impactului, cele două persoane au acuzat dureri și au fost transportate la spital.

Însă, din informațiile noastre, se pare că rănile provocate în urma impactului nu sunt grave.

Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări.

Cel mai probabil, având în vedere că cele două persoane au fost transportate la spital, se va deschide un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru că așa este procedura", a relatat Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN.