SUA şi China pun presiune pe Ghana pentru a opri creșterea redevenței pentru aur

Lingouri de aur. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

SUA, China şi guverne din Occident fac presiuni asupra Ghanei să oprească creșterea redevenței pentru aur, despre care spun că ar putea afecta unele dintre cele mai mari companii miniere din lume. Cel mai mare producător de aur din Africa vrea să înlocuiască redevența fixă ​​de 5% cu o scală variabilă între 5% și 12%, legată de prețurile lingourilor de aur, cu scopul de a obține mai multe venituri din creșterea numărului de maxime istorice ale aurului. Guvernul ghanez evaluează în prezent reacţiile înainte de a lua o decizie finală cu privire la ajustările redevențelor, notează Binance.com.

Guvernul din Ghana este sub presiunea de a-și reconsidera planul de a majora redevențele pe aur. Companiile din sectorul minier și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul potențial al creșterii redevențelor asupra industriei. Modificările propuse ar putea afecta competitivitatea sectorului minier din Ghana, care contribuie semnificativ la economia țării.

Reprezentanții industriei susțin că redevențele mai mari ar putea descuraja investițiile și ar putea reduce potențialul de creștere al sectorului. Guvernul evaluează în prezent feedback-ul primit de la diverse părți interesate înainte de a lua o decizie finală cu privire la ajustările redevențelor.