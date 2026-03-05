Acuzații grave aduse Oanei Țoiu: Ar fi dat dispoziție ca fiica lui Victor Ponta să fie scoasă din avionul din Emirate

Ministrul de Externe, Oana Țoiu. FOTO: Agerpres

Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fetița ei, Irina, a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport și că i s-a spus că este ”o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Fetița a rămas în consulatul României, singură, și familia a reușit să găsească niște români care locuiesc acolo care să o ajute.

Oana Țoiu a confirmat, în conferința de presă organizată la MAE, că a existat o discuție cu consulul din Emirate, despre ”respectarea criteriilor, ataât pentru prezența în autocar cât și în avion”.

”Avionul are 190 de locuri, înțeleg că sunt 28 de copii, nu știu ce s-a intâmplat, decât că am fost anunțată că nu mai pleacă. Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate pentru că are acest nume”, a spus Daciana Sârbu.

Zborul este desfășurat prin Mecanismul European de Protecție Civilă și, după explicațiile date de Oana Țoiu în conferința de presă de la MAE, problema cu Irina Ponta ar fi fost dată de faptul că este un copil neînsoțit. Decizia MAE a fost ca prioritatea pentru repatriere să fie pentru copiii cu însoțitor, cei singuri urmând să aștepte soluții.

”Eu nu pot să conform dacă echipa consulară a României a contactat persoane, într-un moment în care poate a sunat mai mulți cetățeni, nu știu cazul. Nu am intervenit să scoatem pe cineva”, a spus Oana Țoiu într-o conferință de presă, joi, la insistențele presei. Ministra de Externe a aruncat vina pentru incident pe echipa consulară, căreia ”îi va cere explicații”.

”Criteriile pe baza cărora echipele consulare stabilesc prioritatea sunt: grupurile școale cu copii neînsoțiți și cazurile medicale. În ceea ce privește nevoie fiecărui părinte ca propriul copil să ajungă în siguranța o înțeleg dar nu cred că trebuie să suprapunem o sfadă politică, dar avem un rol instituțional. Avem anumite criterii, grupurile școlare și cazurile medicale. Nu luăm decizii individuale. Ce pot să îi spun domnului Ponta e că vom face tot ce ține de noi să existe rute spre România și vom asigura prioritate copiilor, dar ordinea ține de vârsta copiilor”, a spus Țoiu.

Întrebată de ce fata a fost inițial pe listă, Țoiu a răspuns: „Echipa consulară poate a sunat mai mulți cetățeni, nu știu cazul.”

Jurnaliștii au cerut insistent pe parcursul zilei o reacție de la MAE despre aceste acuzații, reacție care a venit sub formă de postare pe Facebook la câteva ore după ce au apărut informațiile în spațiul public. Oana Țoiu nu a negat în postare acuzațiile familiei Ponta.

”Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic dar nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică. Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează. Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

”Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată. Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc”, a mai spus Oana Țoiu.