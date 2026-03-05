Prețul gazului va fi reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027. Guvernul adoptă OUG

1 minut de citit Publicat la 12:49 05 Mar 2026 Modificat la 12:49 05 Mar 2026

Ministrul Ivan a promis să explice populației "mecanismul complex" prin care prețul pentru clienții casnici nu va fi mai mare de 31 de bani / kilowatt, timp de un an.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul conceput să limiteze creșterea prețului gazelor pentru consumatorii casnici după ce expiră plafonarea aflată în vigoare.

Măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027 au fost inițiate de Ministerul Energiei.

Ele urmează să fie adoptate joi, prin Ordonanță de urgență, în ședința Executivului.

Ministrul Bogdan Ivan a explicat la Antena 3 CNN că acest proiect pune la punct ”un mecanism complex” în baza căruia prețul plătit de români pentru gazul natural ar urma să nu crească după 31 martie, când piața gazelor naturale va fi liberalizată.

Potrivit lui Ivan, detaliile tehnice ale acestui mecanism vor fi prezentate public după adoptarea proiectului.

Ministrul Ivan: "Este cel mai curajos mecanism de protecție din toate statele UE"

"Mă bucur că vom avea în ședința de Guvern un act normativ care cred că e cel mai curajos dintre toate statele membre ale Uniunii Europene (...)

Ne asigurăm că, după data de 31 martie, printr-un mecanism complex pe care l-am gândit înainte de apariția conflictului din Orientul Mijlociu, nu vor fi creșteri de prețuri (la gaze) după data de 1 aprilie.

Este un mecanism pe care l-am actualizat în contextul acestui conflict, prin care consumatorul final din România, timp de un an de zile, nu va plăti, indiferent de situația internațională, mai mult de 0,31 lei per kilowatt", a afirmat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Ministrul Ivan spune că va prezenta măsurile împreună cu premierul Bolojan

Ministrul a promis că, după ședința de guvern, va prezenta, împreună cu premierul Ilie Bolojan, datele tehnice ale mecanismului adoptat.



"De prea multe ori am văzut statul român reacționând după ce s-au întâmplat anumite lucruri. De această dată, sunt lucruri pe care putem să le facem și le-am făcut.

În materie de gaze naturale, putea să apară o problemă reală - faptul că se liberalizează de la 1 aprilie.

Am fost pregătiți pentru acea problemă, am actualizat actul normativ în funcție de situația din Orientul Mijlociu.

Timp de un an de zile oamenii vor putea să știe că nu le vor crește prețurile la gaze naturale", a subliniat Bogdan Ivan.