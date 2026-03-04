Grindeanu îl contrazice pe Bolojan și spune că i-a zis de 4 ori, în Coaliție, că nu e de acord cu el: „O spun încă o dată, să fie clar”

PSD a emis un comunicat în care susține că Bugetul este, de fapt, blocat. Foto: Hepta

Sorin Grindeanu l-a contrazis pe Ilie Bolojan, care a afirmat că în ședința Coaliției PSD nu i-a făcut niciun reproș, și a afirmat că i-a spus premierului „de patru ori astăzi” că nu este de acord cu abordarea lui privind bugetul. Președintele PSD l-a atacat pe premier, pe care îl acuză că a luat miliardele de lei din buget „și i-a lăsat la bogați”.

Liderul social-democraților a ieșit cu o postare pe pagina sa de Facebook la scurt timp după interviul acordat de Ilie Bolojan, în care acesta a spus că a fost surprins de atacul PSD, având în vedere că la ședința Coaliției nu au existat discuții în contradictoriu și „întâlnirea a fost în bună regulă”.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați.

Iar acum ne cere să fim „responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.

I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

După ce PNL a anunțat, miercuri, că proiectul Legii Bugetului pe 2026 este finalizat și va ajunge la Parlament săptămâna viitoare, PSD a emis un comunicat în care susține că Bugetul este, de fapt, blocat și că partidul va decide dacă îl va vota sau nu, acuzându-l pe Ilie Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare”.