Reacție dură a PNL, după amenințările PSD: „Preferă să joace simultan rolul de partid de guvernare şi de partid de opoziţie”

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Foto: Agerpres

Partidul Naţional Liberal (PNL) constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliţiei şi de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalţi parteneri de guvernare, se arată într-un comunicat al formaţiunii postat pe Facebook.

Liberalii au subliniat că, în loc să susţină reformele, "PSD a preferat să joace simultan rolul de partid de guvernare şi de partid de opoziţie".

Reacţia PNL vine după ce Partidul Social Democrat l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului, şi a anunţat că, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, se va reuni conducerea PSD pentru a decide acţiunile politice care se impun.

"Bugetul României nu trebuie să fie victima colaterală a jocurilor politicianiste care irosesc progresul obţinut cu greu şi împing ţara înapoi în situaţia dificilă de anul trecut. Soluţiile avansate coaliţiei de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat au fost fundamentate pe baza calculelor detaliate ale Ministerului Finanţelor, în urma discuţiilor cu reprezentanţii partidelor politice şi ai ministerelor, astfel încât, spre deosebire de alţi ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii şi o licitaţie de promisiuni fără acoperire", a transmis PNL.

Liberalii au precizat că pentru pachetul social au fost propuse sume la nivelul celor alocate şi anul trecut - 1,7 miliarde de lei, destinate pensionarilor, iar până la atingerea totalului sumei cerute de PSD şi pentru alte categorii vor fi accesate fonduri europene prin programe sociale.

"Este uşor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanţare", se arată în comunicat.

De asemenea, PNL a subliniat că primăriile nu pierd bani, "doar 25 din totalul de peste 3.000 de primării vor avea bugete puţin mai mici decât anul trecut", iar restul vor beneficia de bugete sporite.

"În plus, OUG privind reforma administraţiei le asigură mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite şi amenzi şi pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunităţi. Pentru programul "Anghel Saligny" au fost alocate 6 miliarde de lei. Bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiţii, incluzând cofinanţarea pentru PNRR, întrucât modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiţii", mai susţine PNL.

Liberalii au mai transmis că "premierul Ilie Bolojan şi celelalte partide şi-ar dori să existe mai mulţi bani pentru toate solicitările, însă obiectivul este un buget realist".

"Trebuie să încetăm să ne minţim singuri, adâncindu-ne în datorii cu dobânzi tot mai mari. Cine ar fi avut propuneri alternative de finanţare le-ar fi prezentat în săptămânile de discuţii, ceea ce nu s-a întâmplat. Deocamdată, Partidul Naţional Liberal constată, încă o dată, tentativa PSD de a rescrie realitatea politică din interiorul coaliţiei şi de a transfera responsabilitatea pentru întârzierile reformelor către ceilalţi parteneri de guvernare", se arată în comunicatul PNL.

Liberalii au mai subliniat că "în loc să susţină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare şi de partid de opoziţie, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliţiei din care face parte".

"Această strategie politică nu face decât să creeze incertitudine şi instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de predictibilitate, responsabilitate şi decizii ferme. PNL a demonstrat constant că susţine reformele necesare pentru modernizarea statului şi consolidarea economiei. În acelaşi timp, PNL rămâne angajat în menţinerea stabilităţii guvernării şi în respectarea acordurilor din coaliţie", menţionează PNL.

Liberalii au mai precizat că "dacă PSD doreşte într-adevăr stabilitate şi reforme, să vină cu soluţii".

"A respinge orice propunere nu ţine loc de viziune. Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se aşteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate. PNL nu va renunţa să militeze pentru ca proiectul de buget să fie unul onest, cu surse clare de finanţare, care să menţină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susţinerea investiţiilor şi protejarea categoriilor sociale vulnerabile", mai transmite formaţiunea.