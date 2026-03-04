Ciucu anunță proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureștiului. Vor fi refăcute Bulevardul Magheru și Calea Victoriei

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că „pregătește din timp” mai multe proiecte de regenerare urbană a Centrului Bucureștiului. „Am discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din PMB, dar și profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană”, a scris Ciucu, miercuri, pe Facebook.

Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfășurare”, a scris el.

El a afirmat că primele PUZ-uri (N.r. - Planuri Urbanistice Zonale) vor fi implementate anul acesa.

„Am evaluat ce se poate face mai rapid pe reparații, care zone necestă reconfigurări, adică PUZ-uri de regenearare urbană (ex. Calea Victoriei/Palatul Regal). Primele vor fi implementante începand din acest an, următoarele necesită pasi tehnici și birocratici suplimentari (documentații de urbanism, achiziții de proiectare și lucrări etc.) și vor dura mai mult.

Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince. Bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Fiți alături de mine”, a mai spus primarul general.