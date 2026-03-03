„Judecata de Apoi” a lui Michelangelo este restaurată sub privirile vizitatorilor

Lucrările de renovare sunt așteptate să fie finalizate până în Săptămâna Mare, înainte de Paşte. Sursa foto: Profimedia

În Capela Sixtină, au loc lucrări extraordinare de întreținere la „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo. Restauratorii îndepărtează depozitele de lactat de calciu care au estompat culorile de-a lungul anilor, redând luminozitatea frescei. Lucrările sunt așteptate să fie finalizate până în Săptămâna Mare, înainte de Paşte, la treizeci de ani de la ultima restaurare majoră.

Directorul Muzeelor ​​Vaticane, Barbara Jatta, a explicat pentru La Stampa modul în care patina care acoperă capodopera lui Michelangelo va fi îndepărtată fără a opri afluxul de 20.000 de turiști pe zi: „Cu apă distilată și hârtie absorbantă, redăm splendoarea Judecății de Apoi.”

Schelele au fost ridicate într-un șantier liniștit și extrem de tehnologizat, iar restaurarea va fi finalizată fără a întrerupe afluxul de 20.000 de turiști pe zi. „Lucrăm la Judecata de Apoi pentru a o readuce la splendoarea de odinioară”, a explicat Barbara Jatta, directoarea Muzeelor ​​Vaticane. Aproximativ zece restauratori lucrează simultan, iar proiectul este susținut de organizații non-profit și de donatori privați.

Apa distilată și hârtia absorbantă vor fi folosite la restaurarea a 180 de metri pătrați de suprafață pictată la culorile sale originale până la Paște. O peliculă albă, invizibilă cu ochiul liber, dar capabilă să modifice relațiile de culori în timp, va fi îndepărtată. „Echipamentele și investigațiile de astăzi sunt diferite de cele din anii 1980 și 1990. Lucrările planificate vor putea oferi ceva în plus despre o operă care merită întreaga noastră atenție”, a subliniat Jatta.

Temperatura este menținută între 22 și 24 de grade, umiditatea nu depășește niciodată 60% , iar un sistem complet de ventilaţie și senzori asigură schimbul de aer și monitorizarea. În plus, „tipul de intervenție efectuat va fi descris în timp real prin toate canalele și cu o transparență completă ”. Prin urmare, nu va mai exista acel „voal albicios de natură exogenă care estompează valorile de clarobscur ale frescei”.

Apă deionizată și hârtie japoneză

„Curățarea se efectuează cu aplicații controlate de apă deionizată și hârtie japoneză, respectând pe deplin stratul de pictură original”, a precizat Jatta. La aproximativ treizeci de ani de la ultima restaurare, finalizată în 1994 , operațiunea va reda culorilor lui Michelangelo strălucirea lor originală. Toate fazele vor fi documentate de Laboratorul Fotografic al Muzeelor ​​Vaticane. Conform analizelor științifice, schema de culori a frescei a fost modificată de o substanță (lactat de calciu) care se depune la suprafață, dar este solubilă în apă și poate fi îndepărtată fără riscuri pentru pigmenții de bază.

La Roma, printre capodoperele lui Michelangelo, la 550 de ani de la nașterea sa lucrările de restaurare, realizată de Laboratorul de Restaurare a Picturii și Materialelor din Lemn, au loc în Capela Sixtină, deschisă datorită unor schele speciale, protejate .

Însuși Karol Wojtyla a definit Judecata de Apoi drept „sanctuarul teologiei corpului uman”. O pictură care, a scris Giorgio Vasari, „a umplut întreaga Roma de uimire și mirare”. Jatta a declarat: „Capela Sixtină reprezintă o atracție fără egal. Nu este doar o operă de artă, ci o mărturie a relației dintre om și infinit ”. Și astfel, „în acest magnific spațiu sacru”, care acum revine la splendoarea sa originală, „suntem imediat învăluiți de puterea narațiunii biblice și evanghelice, de figurile monumentale care sfidează gravitația, suspendate într-un spațiu ideal de lumină și culoare”.

O Biblie în imagini

Un loc simbolic al credinței creștine, „o cateheză vizuală care, din 1492, a fost și locul alegerii Pontifului” . O „Biblie în imagini” în care fiecare scenă, cu personajele și peisajele sale, invită la meditație. Pentru cardinalii reuniți în conclav sub bolta pictată cu fresce, contemplarea „Judecății de Apoi” este un avertisment, pentru că evocă responsabilitatea spirituală a jurământului lor. Astfel, restaurarea „a redat strălucirea culorilor originale, eliberându-le de lac, praf și întuneric care obligau la privitul frescelor ca prin sticlă afumată ”. Acum, tehnologia oferă un ajutor valoros suplimentar: „Este posibil să se monitorizeze starea sa de conservare în timp real pentru a o păstra ca un dar prețios pentru vizitatorii actuali și viitori ”, a subliniat directorul Muzeelor ​​Vaticane.

Scopul este dublu: „Să păstreze capodopera și să permită publicului să redescopere întreaga bogăție a culorilor și viziunii lui Michelangelo”. În anii 1990, secole de depuneri de fum, lipici animal și murdărie au trebuit să fie îndepărtate de pe frescă pentru a dezvălui culorile strălucitoare, luminozitatea și măiestria tehnică ascunse de straturile de praf și fum de lumânări. De data aceasta, prin noi investigații științifice, intervenția „constă în îndepărtarea unui strat ușor de salificare care s-a format de-a lungul anilor”.

Pe lângă Laboratorul de Restaurare a Picturii și Materialelor Lemnoase, sunt implicați și Cabinetul de Cercetare Științifică și Biroul Conservatorului. Până în Săptămâna Mare, „restauratorii lucrează în spatele unei pânze de înaltă definiție, reproducând imaginea frescei, în timp ce schelele acoperă întreaga suprafață, permițând muncitorilor să restabilească calitatea cromatică și luminoasă de acum o jumătate de mileniu”.

Din 2010, este în curs de desfășurare un plan anual de întreținere de rutină pentru a monitoriza starea Capelei Sixtine .

Efectul afluxului mare de vizitatori

Starea de conservare este afectată tocmai de afluxul zilnic ridicat de vizitatori . Un program de întreținere preventivă pentru întregul complex cultural este deja în desfășurare, pentru a îndepărta sistematic depunerile prin operațiuni efectuate anual între ianuarie și februarie, noaptea, cu ajutorul unor platforme mobile. Până la finalizarea lucrărilor, așteptată până la Paște , „Capela Sixtină va continua să primească credincioși și vizitatori, în timp ce restauratorii vor lucra la schelele mari acoperite de o pânză care reproduce imaginea Judecății de Apoi ”, a mai adăugat directorul Muzeelor Vaticane.